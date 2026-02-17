Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EE.UU. y China, respectivamente. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de tensión que se vive entre China y Taiwán y a la evaluación que hace su Administración sobre la posibilidad de enviar armas a Taipéi para que se pueda defender del avance militar de Pekín.

“Estoy hablando con él (por el presidente de China, Xi Jinping) sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto”, expresó Trump al respecto.

Donald Trump se refirió a las conversaciones que mantuvo con Xi Jinping respecto de Taiwán. Foto: Reuters.

Cabe citar que Xi Jinping le advirtió al republicano que no avance con su iniciativa de enviar más armas a Taiwán, luego de que ambos líderes dialogaran por teléfono el pasado 4 de febrero y el presidente chino le pidiera a Trump “respeto mutuo”.

La disputa entre China y Taiwán

“La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Estados Unidos debe manejar con cautela las ventas de armas a Taiwán”, señaló Xi según expresó la televisión estatal de China.

El próximo encuentro entre Trump y Xi está previsto para abril próximo. Cabe recordar que el Partido Comunista de China jamás gobernó sobre Taiwán, pero sostiene que esta isla es parte de su territorio.

Hoy Taiwán, con 23 millones de personas viviendo en la isla y bajo el liderazgo de Lai Ching-te, sostiene que es una república independiente y que no forma parte de China, algo que el gigante asiático no comparte y no duda en afirmar que podría usar la fuerza para concretar la anexión de ese territorio.

Hay que mencionar que Estados Unidos aún no reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente, pero no ha dejado de proveerle armas militares y un apoyo en materia de defensa concreto.

Por ejemplo, en diciembre pasado, Washington aprobó ventas de armas a Taiwán por un valor de 11.000 millones de dólares, según detalló Taipéi.

Poco tiempo después, Pekín realizó maniobras militares con fuego real a gran escala para simular un bloqueo en las cercanías de los principales puertos taiwaneses.

El pasado sábado, el principal de la diplomacia china y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, le advirtió a EE.UU. que evite “tramar” acciones respecto de Taiwán. Además, señaló que de no cumplirse eso, podría significar una “confrontación” directa entre China y Estados Unidos.

Asimismo, durante la última Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, que se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de febrero de 2026, Wang aseveró que Washington podría adoptar en el futuro una política que implique “instigar y tramar para dividir a China a través de Taiwán, cruzando la línea roja de China”.

La disputa militar entre China y Taiwán escala en tensiones. Foto: Reuters.

Mientras tanto, Taiwán incrementó su gasto en defensa en la última década con inversiones de varios miles de millones de dólares a fin de modernizar sus fuerzas armadas. Incluso, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, propuso un aumento extra de 40.000 millones de dólares para gastos de defensa distribuidos en ocho años, aunque el plan fue bloqueado en 10 oportunidades por un parlamento liderado por la oposición.