Submarinos nucleares Foto: Foto generada con IA

El Reino Unido enfrenta una de las mayores crisis de disciplina y seguridad dentro de su fuerza de submarinos nucleares en las últimas décadas. Datos oficiales del Ministerio de Defensa británico (MoD) revelados en marzo de 2026 confirman que más de 170 marineros que prestaban servicio en submarinos nucleares dieron positivo en pruebas de consumo de drogas entre 2018 y 2024, un hallazgo que ha encendido las alarmas en el ámbito militar, político y de seguridad nacional.

La gravedad del caso no radica únicamente en el número de positivos, sino en el contexto estratégico: algunos de los implicados operaban en los submarinos clase Vanguard, plataformas que transportan misiles nucleares Trident II, pilar central del sistema de disuasión nuclear británico. Al menos 52 de los casos ocurrieron mientras los marineros se encontraban en servicio activo a bordo de submarinos, incluyendo 12 incidentes solo en 2024.

Este escándalo ha reabierto el debate sobre el estrés extremo, las larguísimas misiones bajo el mar y las condiciones psicológicas a las que están sometidas las tripulaciones que operan uno de los sistemas militares más sensibles del planeta.

¿Qué tipo de sustancias se detectaron en las tripulaciones de Reino Unido?

Los controles antidroga, realizados de forma aleatoria y sin previo aviso, detectaron una amplia variedad de sustancias ilegales y prohibidas dentro de la Royal Navy. Entre las principales drogas identificadas se encuentran:

Cocaína

Cannabis

Éxtasis (MDMA)

Esteroides anabólicos

Benzodiacepinas, medicamentos utilizados para tratar ansiedad e insomnio, pero estrictamente regulados en el entorno militar

Estas sustancias fueron identificadas mediante análisis toxicológicos aplicados a toda la fuerza de submarinos nucleares, no solo a unidades específicas. Las autoridades subrayaron que no se encontraron drogas físicamente dentro de los submarinos, lo que sugiere que el consumo habría ocurrido durante permisos en tierra o periodos previos al embarque.

Expertos en defensa advierten que, incluso si el consumo no ocurrió a bordo, los efectos residuales de estas sustancias pueden comprometer seriamente el juicio, la concentración y la capacidad de respuesta en un entorno donde un solo error puede tener consecuencias catastróficas.

Armamento de Reino Unido Foto: Foto generada con IA

¿Cómo actuaron las autoridades de Reino Unido ante este alarmante hallazgo?

La respuesta del Ministerio de Defensa fue rápida y contundente. La Royal Navy aplica una política oficial de “tolerancia cero” frente al consumo de drogas, y como resultado:

La gran mayoría de los marineros implicados fue expulsada del servicio

Solo un número reducido evitó sanciones severas por consumo involuntario o circunstancias atenuantes

Se reforzaron los controles antidroga obligatorios

Se intensificaron los programas de formación y prevención sobre abuso de sustancias

Según el MoD, estas medidas buscan proteger no solo la disciplina militar, sino también la seguridad nacional, ya que el consumo de drogas en personal con acceso a información clasificada puede aumentar el riesgo de chantaje, filtraciones o errores operativos.

Philip Ingram, ex coronel de inteligencia militar británica, advirtió que los marineros que consumen drogas en puestos tan sensibles pueden convertirse en objetivos ideales para servicios de inteligencia extranjeros, lo que representa una amenaza directa para la defensa del país.

Un problema estructural más profundo

Más allá de las sanciones, excomandantes de la Royal Navy señalan que este caso expone un problema estructural. Las tripulaciones de los submarinos nucleares afrontan misiones cada vez más largas, con patrullas que han superado los 200 días consecutivos bajo el mar, aislamiento extremo y una presión psicológica constante.

La expulsión de personal altamente especializado también agrava la escasez de tripulaciones, obligando a los marineros restantes a asumir mayores cargas de trabajo, lo que podría generar un círculo de estrés y agotamiento difícil de romper.

El consumo de drogas detectado en más de 170 marineros de submarinos nucleares no es solo un escándalo disciplinario: es una señal de alerta estratégica para el Reino Unido. Mientras el gobierno refuerza controles y sanciones, crece la presión para abordar el bienestar mental y las condiciones laborales de quienes custodian una de las capacidades militares más críticas del país.

En un escenario internacional cada vez más inestable, garantizar que el personal encargado del arsenal nuclear opere en óptimas condiciones físicas y psicológicas ya no es solo una cuestión interna, sino un asunto de seguridad global.