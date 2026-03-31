El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente de China, Xi Jinping. Foto: Reuters

En un movimiento conjunto para frenar la escalada bélica en Medio Oriente, China y Pakistán presentaron este martes 31 de marzo una hoja de ruta estratégica destinada a lograr un cese al fuego en Irán. La iniciativa, que busca la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, surge tras el encuentro en Pekín entre el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y su par chino, Wang Yi.

Medio Oriente: los 5 ejes de la propuesta de China y Pakistán para el cese al fuego

El documento, difundido por la agencia oficial Xinhua, se desglosa en los siguientes principios fundamentales:

Cese al fuego inmediato: se exige detener los combates de forma urgente y evitar que el conflicto se propague a países vecinos. Este punto incluye la garantía de corredores humanitarios para asistir a las poblaciones afectadas. Diplomacia y Soberanía: el plan promueve el inicio de negociaciones de paz “lo antes posible”, subrayando el respeto a la integridad territorial de Irán y las naciones del Golfo. El texto hace un llamado implícito a Estados Unidos para que renuncie al uso de la fuerza, tras los recientes fracasos en los acercamientos con Teherán. Protección de infraestructura crítica: las potencias instan a detener los ataques contra objetivos no militares. El pedido es taxativo: salvaguardar plantas desalinizadoras, sistemas eléctricos e instalaciones nucleares con fines pacíficos, cumpliendo con el Derecho Internacional Humanitario. Libertad de navegación en Ormuz: al ser una ruta vital para el suministro de crudo, el plan exige garantizar la seguridad de los buques y sus tripulaciones, permitiendo el paso rápido de barcos comerciales y restaurando la normalidad en el estrecho. Primacía de las Naciones Unidas: como cierre, el documento apela a un “multilateralismo genuino” bajo los principios de la Carta de la ONU, reforzando el papel de este organismo como el único árbitro capaz de construir un marco de paz duradero.

China y Pakistán lanzan un plan de cinco puntos para pacificar Irán y liberar el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Con esta propuesta, Pakistán consolida su posición como puente diplomático. Tras haber recibido a los cancilleres de Arabia Saudita, Egipto y Turquía el pasado fin de semana, el gobierno paquistaní busca concretar reuniones directas entre representantes de Irán y Estados Unidos.

Por su parte, China reafirmó su respaldo a las gestiones de mediación de Pakistán, mostrándose dispuesto a liderar iniciativas que pongan fin a la guerra y aseguren la estabilidad del comercio internacional de energía.