China le entregará ocho submarinos a Pakistán como parte de una alianza estratégica. Foto: Gentileza Zona Militar

China y Pakistán avanzan en un acuerdo estratégico de cooperación naval que contempla la incorporación de ocho submarinos de la clase Hangor por parte de Islamabad.

El programa, valuado en alrededor de 5.000 millones de dólares según informes de defensa, busca reforzar la seguridad marítima en el Océano Índico y ampliar las capacidades operativas de la Armada pakistaní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente de China, Xi Jinping. Foto: Reuters

El jefe de la marina de Pakistán, Naveed Ashraf, indicó que el acuerdo representa un paso clave en el fortalecimiento de la colaboración naval entre ambos países y en la respuesta a los desafíos de seguridad en la región.

De acuerdo con el almirante, los primeros cuatro submarinos serán construidos en China, mientras que los otros cuatro se ensamblarán en territorio pakistaní, lo que permitirá desarrollar la capacidad técnica e industrial local.

El modelo de submarino que China le entregará a Pakistán como parte de una alianza estratégica. Foto: Gentileza Zona Militar

El objetivo del programa es mejorar la vigilancia y patrulla en el Mar Arábigo y el Océano Índico, además de reforzar la presencia estratégica de Pakistán en un área considerada clave para el comercio marítimo y la seguridad regional.

En paralelo, Pakistán también está incorporando fragatas Tipo 054A/P de origen chino, buques multifunción equipados con sistemas de armas y sensores avanzados que buscan fortalecer las capacidades de defensa y control marítimo del país en su entorno regional.

El otro paso estratégico de China en América Latina

China dio un paso clave en su estrategia de expansión en América Latina al completar la entrega de 180 autobuses de última generación a Nicaragua, un movimiento que no solo moderniza el transporte público del país, sino que también consolida la presencia del gigante asiático en la región.

La llegada de estas unidades en febrero de 2026 marcó el inicio de una transformación profunda en la movilidad nicaragüense y reforzó una relación bilateral en crecimiento.

Los autobuses que China le entregó a Nicaragua como parte de una alianza estratégica. Foto: Gentileza Viva Nicaragua

Los autobuses, fabricados por Yutong, una de las compañías líderes a nivel global en movilidad urbana, comenzaron a circular en distintas ciudades del país, representando mucho más que una simple actualización vehicular.

Su desembarco constituye la primera fase de un plan más amplio: China tiene previsto entregar un total de 600 unidades a lo largo de 2026, con el objetivo de modernizar progresivamente la flota nacional.

Las características de los autobuses de última generación que China le entregó a Nicaragua