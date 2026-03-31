¿Cómo es esta "Gran Norteamérica" que plantea EE.UU.?

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo pública una decisión de la Administración del presidente Donald Trump, acerca de la “Gran Norteamérica”, en donde incluyen a Venezuela y otros países dentro de este territorio que así es llamado por Washington.

La medida busca organizar a los países de Centroamérica y a Venezuela dentro del ala protectora de los Estados Unidos: “Es por eso que el presidente Donald Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico, desde Groenlandia hasta el Golfo de América (Golfo de México), hasta el canal de Panamá y los países circundantes”, expresó vía conferencia de prensa Hegseth.

Y agregó: “En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la ‘Gran Norteamérica’”.

Pete Hegseth explicando las razones de la creación de la "Gran Norteamérica". Video: X/@Glenn_Diesen

Las explicaciones de la decisión de “crear” la “Gran Norteamérica”

El secretario de Defensa estadounidense dio las explicaciones pertinentes de la decisión del gobierno republicano para tomar esta determinación de crear este mapa de la “Gran Norteamérica”.

Y dijo: “Porque cada nación soberana y territorio al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forman parte del Sur global. Es nuestro principal perímetro de seguridad en este gran vecindario en el que todos vivimos”.

“Cada uno de estos países limita ya sea con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte. Cada uno de estos países se encuentra al norte de las dos principales barreras geográficas que existen en esta región”, sostuvo.

El mapa de la "Gran Norteamérica" pintado de rojo. Foto: X/@Glenn_Diesen

“Esto es geografía básica que no enseñamos en las escuelas tanto como deberíamos. Y esto redefine nuestras relaciones Norte-Sur y debemos hacerlo bien”, sumó.

Estados Unidos: ¿el guardián de América?

En su conferencia de prensa, Hegseth señaló una afirmación que posicionaría a EE.UU. con sus intenciones claras de convertirse en una especie de guardián del continente americano.

“En el Norte, Estados Unidos debe fortalecer su postura y presencia en cooperación con ustedes (Centro y Sur de América) y nuestros socios soberanos para defender nuestro perímetro de seguridad inmediato compartido”, comentó.

Estados Unidos y su rol de "protector" de América. Foto: Freepik

“En el Sur, es decir, al sur del Ecuador, al otro lado de este gran vecindario, fortaleceremos las alianzas mediante una mayor distribución de responsabilidades. Esto les permitirá asumir un papel más importante en la defensa del Atlántico y Pacífico Sur”.

Y finalizó sus argumentos esgrimiendo: “Y en asegurar infraestructuras y recursos críticos en colaboración con nosotros y otras naciones occidentales”.