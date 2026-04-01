Claudia Sheinbaum fue tajante respecto de la presencia de EEUU en México:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tajante respecto de la incidencia de Estados Unidos en su país: “La última vez que vinieron nos invadieron”, lanzó.

La mandataria, desde la ciudad de Zacatecas, dio una conferencia de prensa en donde recordó la última vez que Estados Unidos invadió México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre EE.UU.?

La mandataria que asumió la presidencia en octubre de 2024, manifestó: “Y antes de la Reforma, ¿qué pasó en México?, que tampoco hay que olvidarlo nunca”.

Claudia Sheinbaum criticó la presencia de EE.UU. en México. Video: Canal 26.

Y agregó: “Nos invadieron los Estados Unidos y se llevaron la mitad del territorio”.

“Para aquellos que luego dicen ‘que sí, que vengan, que nos ayuden’. La última vez que estuvieron aquí se llevaron la mitad del territorio”, agregó visiblemente ofuscada.

Con estas palabras, Sheinbaum hizo alusión a la invasión de Estados Unidos a México en el año 1846-1848, por lo que aseguró que su Administración solo busca la paz con su par estadounidense, Donald Trump.

En ese momento, el conflicto fue impulsado por el expansionismo estadounidense tras haber anexionado Texas en 1845 y que derivó en la ocupación de Ciudad de México y en lo que mencionó Sheinbaum de la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano, el equivalente a unos 2 millones de km².

Mapa de México antes de 1845. Foto: Wikipedia.

El contexto de estas declaraciones fue a partir de la insistencia de Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México para pasar a llamarlo Golfo de América, con una clara connotación que viene a demostrar el interés de Washington por tener injerencia económica en él.

Por ello, Sheinbaum recordó que el nombre “correcto” sería Golfo de México, y a raíz de esto lanzó las declaraciones más arriba descriptas.