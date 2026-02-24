Claudia Sheinbaum. Foto: EFE

Claudia Sheinbaum aseguró que no hay “ningún riesgo” para la seguridad de los hinchas que viajen a Guadalajara, una de las sedes de México en el Mundial 2026 y epicentro de la violencia en el país tras la muerte de El Mencho, considerado el capo narco más peligroso.

“Todas las garantías, ningún riesgo”, dijo la mandataria mexicana de manera en su conferencia de prensa diaria, después de que se registraran bloqueos de rutas y ataques armados tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Claudia Sheinbaum sobre la seguridad en México para turistas de cara al Mundial 2026. Video: EFE.

México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio y también tendrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey.

Sheinbaum expresó su confianza en que a lo largo de este martes se “normalice” la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay “más presencia” de militares que trabajan “todos los días por la seguridad y la paz” en México.

Sheinbaum destacó que su Gobierno está trabajando para recuperar esa normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron “bastante menos” que los del domingo, cuando ‘El Mencho’ fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

“Como (El Mencho) era una persona de la relevancia que conocemos se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, añadió la mandataria, quien negó que este operativo contra el líder del CJNG comporte un cambio en su estrategia de seguridad, que es “la misma” y se resume en “atención a las causas y cero impunidad”.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Foto: EFE

“No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado”, dijo al recordar que el capo del narcotráfico tenía una orden de arresto por su actividad criminal.

El Mencho era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Caos en México tras el asesinato de “El Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Foto: EFE

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.