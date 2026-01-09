EEUU aseguró que atacará por tierra a los carteles de México y la presidenta Sheinbaum pidió hablar urgente con Trump:

Sheinbaum buscará a hablar con Trump tras amenazas de ataques terrestres a carteles. Foto: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que solicitó reforzar la comunicación con Donald Trump luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, donde adelantó planes para iniciar ataques terrestres contra los cárteles de droga. El planteo de la mandataria fue expresado durante una conferencia de prensa matutina llevada a cabo este viernes 9 de enero desde Acapulco, en el estado de Guerrero, con el objetivo de aclarar las intenciones de Washington y fortalecer el diálogo bilateral.

Sheinbaum explicó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para encarar una mayor coordinación con las autoridades estadounidenses y hablar directamente con Trump. En este sentido, afirmó: “Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores), Juan Ramón de la Fuente, que pueda si es necesario verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump”.

En una conferencia de prensa brindada este viernes 9 de enero.

El pedido de la mandataria surgió tras las declaraciones de Trump, quien en una reciente entrevista con Fox News, afirmó que su gobierno va a “empezar a atacar por tierra” a los cárteles que, según su diagnóstico, están “matando a 250.000 o 300.000 personas” en territorio estadounidense cada año.

Sheinbaum puntualizó que México mantiene mecanismos formales de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y destacó que existen instancias de coordinación que funcionaron en el pasado, como el intercambio de información sobre laboratorios incautados y esfuerzos conjuntos en vigilancia marítima. “Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente para estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de la campaña, laboratorios incautados, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación”, sostuvo.

En ese marco, la presidenta remarcó que México compartió con Estados Unidos datos sobre el avance de su estrategia contra el narcotráfico y que existe un acuerdo específico para la vigilancia en aguas continentales con la Secretaría de Marina como responsable en colaboración con el Comando Norte estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Pool via REUTERS

Las declaraciones de Trump que motivaron el pedido de diálogo ocurrieron en el contexto de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y generó incertidumbre sobre cómo podrían evolucionar las relaciones en materia de seguridad regional.

El anuncio de Sheinbaum puso de manifiesto las tensiones que pueden surgir cuando decisiones o declaraciones de alta carga estratégica en materia de seguridad tienen impacto directo en la soberanía de un país vecino. Al mismo tiempo, la mandataria insistió en la importancia de promover canales de comunicación sólidos para enfrentar desafíos compartidos sin comprometer la jurisdicción nacional.