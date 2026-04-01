Irán niega negociaciones con EE.UU. y continúa la guerra. Foto: REUTERS

Respecto de las idas y vueltas de declaraciones sobre las potenciales negociaciones para finalizar la guerra en Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, fue contundente al mencionar la posición de su país respecto de las propuestas ofrecidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: “No hay motivos para negociar”, sentenció.

En ese sentido, calificó de “meras conjeturas” lo difundido por la prensa respecto de que Irán querría negociar la paz con Washington.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Foto: REUTERS

“La guerra, la paz o cualquier decisión sobre negociaciones son prerrogativas del Líder Supremo, quien hasta ahora no ha autorizado ningún diálogo”, recalcó a su vez el vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, en un claro ejemplo de que la parte discursiva de los líderes iraníes está emparentada.

Asimismo, líderes parlamentarios iraníes aseveraron que las negociaciones que menciona Trump “no son ciertas y responden únicamente a intentos de generar división” en la nación islámica.

“Nunca habrá negociación. No soltaremos a Trump hasta vengar la sangre del líder de los musulmanes del mundo”, sentenció Nikzad para hacer alusión al asesinato del ex líder supremo y ayatolá, Alí Jamenei, quien perdió la vida en los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel del pasado sábado 28 de febrero, día en el que se desató la guerra.

Donald Trump dio un plazo para terminar la guerra

Por su parte, también Trump se manifestó respecto de cuándo quiere Estados Unidos finalizar la guerra en Medio Oriente.

“Las fuerzas de Estados Unidos se habrán marchado o habrán terminado con la guerra, creo que en dos semanas, o tal vez tres. Nos iremos, porque no hay razón para que nosotros estemos haciendo esto”, lanzó el republicano.

Donald Trump y sus dichos sobre Irán. Foto: via REUTERS

Pero también fue contundente en cuanto a los objetivos que pretende respecto de la nación persa: “Cuando consideremos que han sido devueltos a la Edad de Piedra por un largo periodo de tiempo y que no desarrollarán un arma nuclear, entonces nos marcharemos. Tengamos o no un acuerdo, es irrelevante”.

Además, se refirió a sus intenciones respecto del estrecho de Ormuz, y a las responsabilidades que Washington tendría sobre él: “Esa no es una tarea” para Estados Unidos, en referencia al desbloqueo de este estrecho, según Trump.

Y al respecto, agregó: “Eso será para Francia, para quienquiera que utilice el estrecho. Pero creo que, probablemente, todo eso ya se ha despejado. Hoy escuché que una cantidad enorme de barcos estaba navegando a través de él”, lanzó el Presidente.