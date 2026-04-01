Donald Trump aseguró que abandonará las operaciones en Irán. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió un nuevo plazo para que finalice la guerra en Medio Oriente, el cual sería “en dos o tres semanas”, luego de que afirmara que su ejército ha logrado los objetivos que se había propuesto.

En ese sentido, también se refirió al estrecho de Ormuz, este corredor marítimo por donde se comercializa el 20% del petróleo mundial y que permanece bloqueado por Irán, algo que complica los mercados del planeta.

Trump y sus declaraciones sobre Irán. Foto: REUTERS

¿Qué dijo Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz?

El mandatario republicano dijo que le dejará al resto de las naciones aliadas, una vez que EE.UU. “finalice” la guerra contra Irán, para que resuelvan la situación del estrecho de Ormuz.

“Esa no es una tarea” para Estados Unidos, en referencia al desbloqueo de este estrecho, según Trump.

Y al respecto, agregó: “Eso será para Francia, para quienquiera que utilice el estrecho. Pero creo que, probablemente, todo eso ya se ha despejado. Hoy escuché que una cantidad enorme de barcos estaba navegando a través de él”, lanzó el Presidente.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, lo que genera una gran complicación para los mercados mundiales. Foto: REUTERS

Respecto de la finalización de la guerra, dijo en primera instancia: “Las fuerzas de Estados Unidos se habrán marchado o habrán terminado con la guerra, creo que en dos semanas, o tal vez tres. Nos iremos, porque no hay razón para que nosotros estemos haciendo esto”.

Pero también fue contundente en cuanto a los objetivos que pretende respecto de la nación persa: “Cuando consideremos que han sido devueltos a la Edad de Piedra por un largo periodo de tiempo y que no desarrollarán un arma nuclear, entonces nos marcharemos. Tengamos o no un acuerdo, es irrelevante”.

La Operación Furia Épica logró “un cambio de régimen”

En sus declaraciones, también Trump hizo mención de que la Casa Blanca está “negociando” con Irán “en este preciso momento”, al tiempo que se jactó al decir que la Operación Furia Épica consiguió “un cambio de régimen” en la nación islámica.

“Derribamos un régimen. Luego derribamos un segundo régimen. Ahora tenemos a un grupo de personas muy diferente, mucho más razonable y mucho menos radicalizado. Hemos logrado un cambio de régimen" en Irán, aseveró respecto al tema.