Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que el Kremlin puede jugar un importante papel en la creación de una nueva arquitectura global logística y de comercio exterior, al comentar la situación creada en el mercado internacional por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra en Irán, que también tiene como protagonistas a Estados Unidos e Israel.

Rusia ofrece una alternativa al estrecho de Ormuz: ¿qué dijo Putin al respecto?

“Los acontecimientos en Irán ya están teniendo un impacto directo en los mercados energéticos y en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz”, señaló Putin.

En ese contexto, explicó que cada vez más Estados y empresas piensan no solo en la rapidez y el costo del transporte, sino que el factor decisivo pasa a ser la seguridad y la estabilidad de las rutas y de las cadenas logísticas “menos expuestas a crisis, conflictos militares y otros riesgos externos”.

“Rusia puede ofrecer al mundo ese tipo de soluciones y desempeñar un papel importante en la configuración de una nueva arquitectura de la logística global y del comercio internacional en general”, destacó Putin durante el primer Foro Internacional sobre transporte y logística, que se celebra del 1 al 3 de abril en San Petersburgo.

Irán cierra el estrecho de Ormuz e impide el paso de barcos petroleros. Foto: REUTERS

En ese contexto, afirmó que las rutas logísticas rusas “pueden ser beneficiosas para sus socios tanto desde el punto económico gracias a la reducción de los tiempos de tránsito, como desde el punto de vista de la diversificación de los flujos de transporte mundiales”.

Putin señaló entonces que el reto a largo plazo es lograr “una verdadera revolución tecnológica en la esfera del transporte y la logística” con la aplicación cada vez mayor de soluciones informáticas e inteligencia artificial.

“Debemos tomar en consideración los procesos que tienen lugar y valorarlos con décadas de antelación. Esto atañe al desarrollo de los corredores logísticos más importantes sobre la base de tecnologías cualitativamente nuevas y, sin lugar a dudas, la implementación de medios de transporte de vanguardia”, sostuvo.

Estrecho de Ormuz: un punto marítimo estratégico bloqueado por la Guerra en Medio Oriente

Tras la la ofensiva de EEUU e Israel, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, y anunció que no saldrá de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar, lo que produjo un alza determinante en los precios de los combustibles.

El pasado 11 de marzo, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron que los barcos estadounidenses -y de sus socios- no pueden atravesar el estrecho.

En ese sentido, el presidente de EEUU, Donald Trump, propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho. Sin embargo, varios países, entre ellos sus aliados dentro de la OTAN, descartaron el envío de fuerzas navales a la zona del conflicto.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que Ormuz solo está cerrado para los buques de los países enemigos: “A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso. Hemos permitido el paso a China, Rusia, la India, Irak y Pakistán”, dijo y explicó que no existe razón para permitir que sus enemigos pasen por el estrecho.