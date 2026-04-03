Un diseño futurista con forma de murciélago y promesas de velocidad récord Foto: Foto generada con IA

Estados Unidos volvió a captar la atención global al revelar detalles de un concepto de avión de combate de sexta generación que parece salido de una película de ciencia ficción. Se trata de un proyecto experimental con forma de murciélago, pensado para operar desde portaaviones y alcanzar velocidades extremas, muy por encima de las de los cazas actuales.

El diseño, conocido como SM‑39 Razor, forma parte del proceso de evaluación del programa F/A‑XX, con el que la Marina de Estados Unidos busca definir el avión que reemplazará a los actuales F/A‑18 Super Hornet en las próximas décadas.

Un avión que rompe con el diseño tradicional

Lo primero que llama la atención del caza “murciélago” es su forma. A diferencia de los aviones convencionales, el SM‑39 Razor propone una configuración de ala integrada al fuselaje, con superficies curvas y una silueta continua que apunta a reducir al mínimo su firma radar.

Este tipo de arquitectura responde a una necesidad clave de la aviación naval moderna: operar desde portaaviones en escenarios extremadamente disputados, donde el sigilo, la autonomía y la velocidad pueden definir el resultado de un conflicto.

Velocidad récord: la promesa más ambiciosa

Según las proyecciones del fabricante Stavatti Aerospace, el avión podría alcanzar picos cercanos a Mach 4, es decir, cuatro veces la velocidad del sonido, y mantener vuelo supersónico sostenido a más de Mach 2,5 sin recurrir de forma permanente a la postcombustión.

De concretarse, esas cifras lo ubicarían muy por encima de los actuales cazas de quinta generación y lo convertirían en uno de los aviones de combate más rápidos jamás diseñados para uso embarcado.

Sin embargo, especialistas en aeronáutica advierten que volar a esas velocidades implica desafíos técnicos extremos, especialmente en gestión térmica, materiales estructurales y control de la firma infrarroja, factores críticos para un avión que debe seguir siendo furtivo.

Avance de Estados Unidos hacia una nueva generación de aviones de combate. Foto: Foto generada con IA

Tecnología de última generación y rol multifunción

Más allá de la velocidad, el concepto del caza “murciélago” apunta a un rol múltiple dentro del campo de batalla moderno. El avión estaría pensado para cumplir misiones de:

superioridad aérea

ataque a objetivos terrestres y navales

guerra electrónica

coordinación de drones de combate no tripulados

Esta última función es clave en los planes futuros de la Marina estadounidense, que busca aviones capaces de actuar como nodos de comando aéreo, gestionando enjambres de drones en tiempo real.

EEUU y una de sus armas más temidas Foto: IA

¿Un avión real o solo un concepto?

Pese al impacto visual y mediático del diseño, el proyecto genera escepticismo dentro de la industria militar. Hasta el momento, el SM‑39 Razor es un concepto teórico, sin prototipo real construido ni confirmación oficial de que vaya a ser seleccionado dentro del programa F/A‑XX.

Además, el historial del desarrollador suma incertidumbre. Stavatti Aerospace es conocida por presentar diseños ambiciosos, pero no ha producido aeronaves operativas a gran escala, un punto clave en programas de defensa de alta complejidad.

Por qué Estados Unidos apuesta a diseños extremos

El interés de la Marina por propuestas disruptivas no es casual. Los conflictos actuales y futuros exigen mayor alcance, más velocidad y menor detectabilidad, especialmente frente a potencias que avanzan rápidamente en sistemas antiaéreos y misiles hipersónicos.

En ese contexto, explorar aviones con formas no convencionales y capacidades teóricas superiores forma parte del proceso de innovación, aunque muchas ideas queden en la fase conceptual.

Un anticipo del futuro de la aviación militar

Aunque no hay confirmación de que el avión “murciélago” vaya a despegar algún día desde un portaaviones, su presentación deja en claro una tendencia: el futuro del combate aéreo será más rápido, más sigiloso y más automatizado.

Estados Unidos, una vez más, utiliza estos proyectos para marcar el rumbo tecnológico y enviar un mensaje claro al resto del mundo: la carrera por el dominio del aire sigue abierta y cada vez es más extrema.