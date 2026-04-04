Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump advirtió a Irán al exigir la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el corredor estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos subió el tono de la confrontación al afirmar que el margen de negociación se encuentra agotado: “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”, enfatizó

El mandatario recordó sus advertencias previas al señalar: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.

Máxima tensión en Medio Oriente

Este ultimátum se produce en un contexto de máxima tensión militar en la región. Actualmente, las fuerzas estadounidenses llevan adelante un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza derribado por defensas iraníes en los últimos días.

Restos del caza estadounidense derribado en Irán. Foto: NA

En simultáneo, Irán volvió a atacar con bombas racimo sobre territorio de Israel.

Por su parte, el gobierno persa denunció formalmente haber sido blanco de una ofensiva conjunta norteamericano-israelí en las inmediaciones de su central nuclear de Bushehr, lo que añade una peligrosidad nuclear al escenario de conflicto vigente.