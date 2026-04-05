General Qassem Soleimani, NA

Autoridades de Estados Unidos informaron que detuvieron en su territorio a la sobrina y a la sobrina nieta del exgeneral iraní Qassem Soleimani, quien murió en 2020 tras un ataque con drones ordenado por el entonces presidente Donald Trump.

Marco Rubio en el Salón Oval junto a Donald Trump Foto: EFE

Según declaró un portavoz del Departamento de Estado, el arresto de ambas mujeres fue llevado a cabo por agentes federales después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residentes permanentes. Medios iraníes aseguraron que no existe ningún vínculo entre las detenidas y Soleimani, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

Siria bloquea temporalmente el paso de Masnaa tras alerta de ataque aéreo de Israel

La Autoridad Siria de Cruces Fronterizos y Aduanas aseguró que el paso está “designado exclusivamente para el paso civil”, en respuesta a las acusaciones de Israel sobre su presunto uso por parte de Hezbollah para “actividades militares”.

Qasem Soleimani

El organismo destacó que “No se utiliza para fines militares, no hay presencia de grupos armados ni milicias, y no se permite su uso para actividades fuera de los marcos civiles y legales”.

Asimismo, informaron que la reapertura del cruce será comunicada “tan pronto como se confirme que la situación es estable”.

Donald Trump advirtió a Irán que le quedan 48 horas para un acuerdo o “todo el infierno caerá sobre ellos”

Donald Trump advirtió a Irán al exigir la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el corredor estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial.

Donald Trump advirtió a Irán que le quedan 48 horas para un acuerdo. Foto: REUTERS

A través de su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos subió el tono de la confrontación al afirmar que el margen de negociación se encuentra agotado: “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”, enfatizó

El mandatario recordó sus advertencias previas al señalar: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.