Carlos Presti volvió a expresar su postura en torno a la baja de edad de imputabilidad en el marco del proyecto del Régimen Penal Juvenil. El ministro de Defensa de la Nación rechazó de plano la posibilidad de reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio en Argentina como herramienta para abordar temas de seguridad o contener a la juventud en situación de riesgo.

En una entrevista en el programa ¿La Ves?, conducido por Jonatan Viale en TN, Presti se refirió a la discusión abierta sobre la baja de la edad de imputabilidad y también fue consultado sobre si el regreso del Servicio Militar Obligatorio podía ser útil para “sacar a los chicos de las calles”. “La tenemos voluntaria, pero sacar a los chicos de las calles excede a las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El ministro enfatizó que esa no es la función de las fuerzas bajo su responsabilidad. “Las Fuerzas no son correccionales”, sentenció al referirse al rol de los ejércitos y la policía.

Presti explicó que su cartera promueve una estructura de servicio militar que se basa en la elección personal y no en la obligatoriedad como mecanismo social o punitivo. “Estamos para defender a la Patria y formarnos como soldados. Hay otros mecanismos del Estado para eso. No somos un correctivo”, dijo.

El ministro también subrayó que el acceso a las Fuerzas Armadas debe estar guiado por la voluntad individual y no por un mandato forzado, destacando que quienes optan por el camino militar lo hacen con la intención de formarse dentro de esa institución y no como respuesta a problemas sociales. “Los chicos tienen que ir a la escuela, tener cultura, capacitación, oficios y trabajos. Si quieren venir al ejército luego, serán bienvenidos en las Fuerzas Armadas”, agregó.

La declaración de Presti se dio en un contexto donde el Gobierno impulsa cambios en el Régimen Penal Juvenil incluyendo la baja de la edad de imputabilidad, pero también se generan debates más amplios sobre estrategias de seguridad y políticas dirigidas a adolescentes en situaciones de conflicto social o de calle. “Si el delito es de adulto, la pena debe ser de adulto, por más que tenga 14 años. Hay que reformar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad. No lo digo yo, lo dice casi toda la sociedad”, consideró.

Fin del IOSFA: el Gobierno creó obras sociales separadas para las Fuerzas Armadas y Federales

El Gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos nuevas obras sociales independientes: una para el personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la profunda crisis financiera y operativa que atravesaba al organismo, cuyo déficit rondaba los $200.000 millones, y marca un punto de inflexión en la cobertura de salud de las fuerzas de defensa y seguridad.

El IOSFA, que integraba la cobertura de salud de militares y policías bajo una sola estructura, enfrentaba serias dificultades para garantizar prestaciones médicas a sus más de 500.000 beneficiarios debido al desbalance financiero y la falta de sustentabilidad del sistema. La decisión de dividirlo en dos entidades separadas busca enfrentar estos desafíos estructurales y mejorar la gestión de la cobertura médico-asistencial, según el Gobierno.

Con la medida formalizada mediante el Decreto 88/2026, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y será responsable de la atención médico-asistencial y social del personal militar en servicio, retirado, pensionado y sus familias en todo el territorio nacional.

Por otro lado, se constituyó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, para brindar cobertura al personal de cuerpos como Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, además de eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.