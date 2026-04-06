Alemania y su apoyo a Israel. Foto: Grok.

Mientras que países como Suecia, Noruega y España han virado para posicionarse de manera crítica contra Israel, otros como el Reino Unido y Francia se han vuelto más neutrales. Pero llama la atención el apoyo que sigue ofreciendo Alemania a la nación judía.

¿En qué se basa el apoyo de Alemania a Israel?

Esta alianza está basada en el compromiso por parte de Berlín sobre la seguridad y la existencia del Estado de Israel. Y este respaldo es un imperativo moral y ético que se estructura en las siguientes cuestiones:

Responsabilidad histórica por el Holocausto: a causa del exterminio sistemático de 6 millones de judíos por el régimen nazi (1933-1945), Alemania asumió una deuda moral histórica con Israel y su seguridad, a toda costa, es su forma de enmendar sus errores del pasado.

Millones de personas murieron por el Holocausto. Foto: Wikipedia.

Reparaciones económicas : desde el Acuerdo de Luxemburgo en 1952, Alemania pagó más de 80.000 millones de euros en reparaciones a Israel y a las víctimas de la persecución nazi.

Cooperación en defensa : en la actualidad, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel (después de los Estados Unidos), y le brinda cerca del 30% de ellas, donde se incluyen componentes clave como submarinos y municiones.

Socios comerciales: también se posicionan de esta manera, siendo el principal dentro de la Unión Europea.

Otro aspecto crucial de esta relación es la seguridad energética. Frente a la interrupción de las importaciones de gas de Rusia por la invasión a Ucrania en 2022, Alemania (y también la Unión Europea) comenzaron a buscar socios alternativos y, debido a que Israel tiene vastas reservas en el Mediterráneo, en junio del 2025 firmaron un acuerdo con ellos y Egipto para exportar gas natural.

Pero, pese a este apoyo histórico, la relación entre alemanes e israelíes ha enfrentado tensiones debido al conflicto en la Franja de Gaza y al genocidio de los gazatíes.

Palestinos tras los últimos ataques israelíes en Gaza. Foto: REUTERS

Por ejemplo, para el 2025, el gobierno alemán del canciller Friedrich Merz ha impuesto ciertas restricciones a la exportación de material militar que pudiera estar vinculado a la Franja de Gaza, a causa de preocupaciones humanitarias. Un capítulo más de la compleja historia entre alemanes e israelíes.