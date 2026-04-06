El humo y las llamas se elevan desde el yacimiento de gas de South Pars, en Asaluyeh. Foto: via REUTERS

En la continuidad de la guerra en Medio Oriente, Israel afirmó haber sido el autor del ataque a la principal planta petroquímica de Irán, tal como lo definió el ministro de Defensa, Israel Katz, en referencia a las instalaciones ubicadas en la ciudad de Asaluyeh.

A través de un videomensaje que fue publicado por su oficina, Katz aseguró que la planta que los cazas israelíes atacaron dejó fuera de servicio instalaciones clave del sector energético de la nación persa y que representaba “aproximadamente el 50 % de la producción petroquímica iraní”.

Si a este ataque se suma otro similar de la semana pasada contra una instalación, afirmaron que alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán quedaron “inhabilitadas”.

Ataques contra Irán. Foto: via REUTERS

“Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares”, aseguró Katz.

Al mismo tiempo, medios iraníes confirmaron que las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, las cuales albergan las mayores reservas de gas natural en el planeta, fueron alcanzadas por un ataque aéreo estadounidense-israelí.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de South Pars, en Asaluyeh”, informó la agencia Fars.

otografía de archivo de la refinería petroquímica de Asaluyeh en las inmediaciones del yacimiento de gas de South Pars, cerca del puerto de Assalouyeh, en el sur de Irán. Foto: EFE

Estos ataques alcanzaron las empresas Mobin y Damavand, que están encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de la zona. Debido a esto, el suministro eléctrico de todas las petroquímicas de Asaluyeh permanecerá interrumpido hasta tanto se reparen esas compañías, según reportó la agencia Tasnim, que al mismo tiempo destacó que Pars Sur no sufrió daños y permanece operativa.

Los líderes de Israel ordenaron continuar con los ataques a Irán

En su mensaje, Katz aseveró que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenaron continuar con los ataques contra infraestructuras iraníes.

Benjamín Netanyahu junto a Israel Katz.

En ese sentido, advirtió que las acciones contra Israel “agravarán el daño económico y estratégico” que padece el país hasta llegar “al colapso de sus capacidades”.

Cabe recordar que Irán no ha actualizado la cifra de los muertos desde la primera semana de la ofensiva (primeros días de marzo). En ese momento, cifró los fallecidos en 1.230. Empero, desde la ONG HRANA, que tiene sede en los Estados Unidos, reportan que son más de 3.400 las personas que perdieron la vida hasta el momento, con más de 1.500 civiles entre ellas.