Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que aceptó la propuesta de Pakistán y anunció un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán si este lleva a cabo la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", indicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Y explicó: “¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente”.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, cerró Trump.

Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

El líder republicano había dado hasta hoy a Irán, que limitó limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo), algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

En una de sus advertencias, el mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Teherán a la “Edad de Piedra”.

Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU a partir del 10 de abril

Tras el anuncio de Trump, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.