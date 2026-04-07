Respuesta de Irán y un ataque clave a la economía de Arabia Saudita y del mundo:

El masivo ataque de Irán a la petroquímica de Arabia Saudita. Imagen creada con IA. Foto: Grok.

Irán lanzó un importante ataque contra el corazón industrial de Arabia Saudita, aliado de los Estados Unidos, donde misiles balísticos atacaron la ciudad de Jubail, lindera con el Golfo Pérsico, al este del país.

Los ataques generaron incendios masivos en el complejo petroquímico más importante de Arabia y del mundo. Estos bombardeos afectaron la producción en la ciudad industrial, que procesa entre 500.000 y 700.000 barriles diarios de petróleo, afectando una parte de la economía saudí.

Ataques de Irán a la principal petroquímica de Arabia Saudita, en Jubail. Video: X/@ariel_oseran

Impacto económico del ataque de Irán a Arabia Saudita

La ciudad de Jubail, en el centro este de Arabia y en las proximidades de Bahréin y Qatar, además de costear las aguas del Golfo Pérsico, representa entre el 7% y el 12% del Producto Bruto Interno (PIB) del país, además de albergar el 50% de la inversión extranjera directa del reino.

Por ende, el ataque de las fuerzas iraníes a este lugar genera un golpe duro para la economía saudí que se traduce en un embiste severo para un aliado de los Estados Unidos en la región, en consonancia con los dichos de Irán de que “desataría el infierno” para Washington.

La gravedad del ataque hizo que se reportaran incendios masivos tras el impacto de misiles y drones, mientras el Ministerio de Defensa de Arabia confirmaba y evaluaba la magnitud de los daños.

Este ataque llega como respuesta a las amenazas y embistes de los que fue víctima Irán sobre sus propias instalaciones de gas en el contexto de la guerra que mantiene la nación persa contra Estados Unidos e Israel, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Así ardía la petroquímica saudí en Jubail tras los ataques de Irán. Foto: Captura de video.

Cabe recordar que la guerra transita horas decisivas a raíz de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de querer obligar a la Guardia Revolucionaria de Irán a que abandone su control y bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, o comenzará a “desatar el infierno” en la nación persa, habiéndoles dado un plazo de 48 horas para que depongan su posición.

Por ende, la respuesta iraní fue de mayor escalada del conflicto, atacando una zona industrial clave en la región para los aliados, el corazón energético de Arabia Saudita.

Un país que se ve involucrado en esta guerra a raíz del pedido del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien presionó a Trump días atrás para que continúe su ofensiva militar en Medio Oriente, la cual calificó de “oportunidad histórica” para reconfigurar el orden en la región y destruir el gobierno de los ayatolás en la nación persa, con el fin de evitar el repliegue de los Estados Unidos.