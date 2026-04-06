EE.UU. e Israel lanzaron ataques en Irán. Foto: Captura de video.

Se han registrado por lo menos 25 personas fallecidas a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, del lunes por la madrugada, según fuentes oficiales.

Las mismas fuentes sostuvieron que los ataques se dieron a lo largo y ancho de todo el país. Incluso, residentes de Teherán aseguraron haber visto explosiones y aviones sobrevolando el cielo de la capital iraní durante horas.

A su vez, las autoridades iraníes afirmaron que los ataques impactaron en zonas civiles, donde se incluyeron plazas populares y el recinto de una universidad.

Ataques en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Irán lanzó ataques en Medio Oriente

La ofensiva estadounidense-israelí provocó la respuesta bélica del régimen islamista, que lanzó ataques contra Israel y contra varios países afines a Occidente en el Golfo Pérsico.

En la ciudad de Haifa se halló a dos personas muertas entre los escombros de un edificio.

En ese sentido, tanto Kuwait como los Emiratos Árabes Unidos activaron sus defensas aéreas para prevenir potenciales ataques iraníes.

Cabe recordar que esta escalada del conflicto en Medio Oriente se da en el contexto de la guerra que sostienen principalmente estos tres países y mientras transcurre el plazo de 48 horas que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para liberar el estrecho de Ormuz. Ese mismo plazo vence a las 00.00 h (hora del meridiano de Greenwich) del martes 7 de abril, es decir, en unas pocas horas.

En ese lapso, Trump obligaba a la nación liderada por los ayatolás a dejar el paso libre a través del estrecho de Ormuz, un cruce marítimo que aglutina el 20% del petróleo mundial que se comercializa por gigantes petroleros.

Ataques en Israel por parte de Irán. Foto: Captura de video.

Irán, por su parte, se niega a liberar el paso que es controlado por la Guardia Revolucionaria iraní y afirma que esta negativa de libre circulación se mantendrá de ahora en más y que aquellas embarcaciones que decidan transitar sus aguas deberán pagarle una especie de peaje a Irán.

Entretanto, los mensajes cruzados y confusos continúan desarrollándose. El propio Trump afirmó en reiteradas oportunidades en las últimas horas que su Administración está al habla con líderes iraníes para lograr una tregua, pero al mismo tiempo amenaza al país al decir que se “desatará el infierno” sobre ellos si no liberan el estrecho mencionado. Quizá, en este punto, sea lo único en lo que EE.UU. e Irán estén de acuerdo, porque Teherán también afirmó que se “desatará el infierno” para Washington si es que persisten con los ataques en Medio Oriente.