Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: REUTERS

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que más de 14 millones de ciudadanos han expresado su disposición a sacrificar sus vidas en defensa del país, y que él mismo forma parte de ese compromiso.

A través de su cuenta de X, Pezeshkian afirmó: “Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán”.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: EFE.

Las palabras del presidente iraní se enmarcan en las mayores intensidades de la guerra que su país mantiene contra Estados Unidos e Israel, y que en las últimas horas han aumentado con diversos ataques originarios de ambos bandos.

Las amenazas de Trump contra Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza muy rotunda este martes respecto a Irán, en donde aseveró que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

Estas palabras las dijo en relación con el vencimiento del plazo que él mismo le impuso a Teherán para que la Guardia Revolucionaria iraní libere el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado desde hace un mes y que pone en riesgo el abastecimiento de petróleo del mundo entero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Aaron Schwartz)

El ultimátum que impuso Trump vence este martes a las 20.00 h (hora de Washington), que coincide con las 21.00 h de Argentina. Tras esa hora, y en caso de que no se haya abierto el estrecho en cuestión, EE.UU. prometió “desatar el infierno” en Irán, lo que se emparenta con las recientes amenazas del mandatario republicano y de las cuales se hizo eco Pezeshkian para afirmar que 14 millones de iraníes estarían dispuestos a dar la vida por su país.

Cabe recordar que respecto del estrecho de Ormuz, la posición de Irán fue tajante y hace unos días afirmó que no volverá a permitir el libre paso de embarcaciones petroleras por él, que a partir de este momento deberán contar con permisos y pagar tasas para poder navegarlo.