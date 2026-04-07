Israel advierte a los iraníes que usar los trenes "pone en riesgo su vida". Foto: X/@MOSSADil

Este martes 7 de abril, el Ejército de Israel emitió una advertencia en farsi destinada a Irán para notificarles que eviten que su población utilice la red ferroviaria hasta las 21.00 h (hora local iraní) o, según las propias palabras del ejército judío, pondrán su “vida en peligro”.

“Advertencia urgente a todos los usuarios de trenes en Irán. Por su seguridad, no utilice los trenes en todo Irán desde este momento hasta las 21:00 hora de Irán”, fue la publicación a través de la red social X en farsi por parte de las Fuerzas Armadas israelíes que salió publicada este mismo martes.

Las advertencias de Israel para que los civiles iraníes no usen los trenes. Foto: Instagram.

También la portavoz en árabe de estas mismas fuerzas, Avichai Adraee, escribió en X que “su presencia (la de los civiles iraníes) en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en peligro”.

Israel espera por las decisiones de Estados Unidos contra Irán

Fuentes israelíes afirmaron que “Israel está a la espera de la decisión de Trump sobre los próximos pasos, pero tenemos planes adicionales para las próximas semanas, a la espera de la aprobación estadounidense”.

Con esto se refiere al plazo que dio el presidente de EE.UU., Donald Trump, respecto a la apertura del estrecho de Ormuz que mantiene bloqueado la Guardia Revolucionaria de Irán y que fue de 48 horas antes de que se “desate el infierno” en la nación persa, plazo que vence a las 21 h. de este martes (hora argentina).

Continúa la disputa abierta por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Según Trump, Irán tiene “hasta mañana a las 20.00 (hora de Washington) y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas”.

Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que están acabando con los altos funcionarios iraníes, así como también con importantes fábricas, como el caso de la destrucción de la mayor planta petroquímica de Irán, algo a lo que Teherán respondió este martes destruyendo la petroquímica más importante de Arabia Saudita.