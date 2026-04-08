Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

El día 40 en la guerra de Medio Oriente coincidió con las primeras horas de la tregua temporal anunciada por Donald Trump. Sin embargo, el cese del fuego no incluyó a El Líbano, que fue víctima del mayor ataque de Israel hasta la fecha.

Ante esto, la respuesta de Irán fue suspender el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.

Violaciones del alto al fuego

Apenas unas horas después de entrar en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán, la desconfianza mutua ha derivado en incidentes directos.

Donald Trump junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: REUTERS

La Compañía Nacional de Petroléo de Irán denunció un ataque a la refinería de la isla de Lavan que provocó un incendio, aunque sin afectar al suministro de combustible.

En tanto, la República Islámica lanzó una oleada de ataques con misiles y drones a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait contra infraestructuras críticas, incluyendo plantas eléctricas y desalinizadoras.

Ante esto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que sus tropas no abandonarán la zona y vigilarán que Irán cumpla el pacto, instando a Teherán a enviar una “paloma mensajera” a sus unidades remotas para evitar disparos accidentales que comprometan la tregua.

Pete Hegseth junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

El peor ataque en Líbano

Israel lanzó una ofensiva sin precedentes que colapsó el sur de Beirut y alcanzó zonas del centro de la capital como Ain al Mreisseh. El Gobierno libanés habla de 112 muertos y 837 heridos en la “masacre” por los bombardeos realizados sin aviso previo de evacuación.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hezbolláh se ha desplazado a barrios mixtos de la capital.

¿Qué pasa en el estrecho de Ormuz?

Aunque el Pentágono afirma que la vía está “abierta” según lo acordado en el pacto, Irán anunció la interrupción del paso de petroleros esta tarde como protesta por la masacre israelí en el Líbano.

Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Trump ofreció ayuda para gestionar el “tráfico acumulado” de buques, prometiendo que se “hará mucho dinero” una vez se normalice la situación, sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones.