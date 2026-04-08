Ataque de Israel sobre el Libano. Foto: EFE

El Líbano calificó de “crimen de guerra” la ola de ataques de Israel sobre Beirut, en diez minutos de terror para zonas residenciales de la capital libanesa.

Según el desglose de Defensa Civil del país atacado, a lo largo de la jornada se han contabilizado 92 muertos y 742 heridos en Beirut; 61 muertos y 200 heridos en los suburbios de la capital, conocidos como el Dahye; 18 muertos y 28 heridos en la región de Baalbek; y otros 9 fallecidos y 6 heridos en Hermel.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

En el distrito de Aley, la Defensa Civil contabilizó 17 muertos y 6 heridos; mientras que en el sur libanés se registraron 57 muertos y 183 heridos entre los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro.

“Equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones”, advirtió la Defensa Civil.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés.