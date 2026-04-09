Rusia advierte la fabricación de armas nucleares por la Unión Europea.

La seguridad internacional vive momentos de tensión, debido a que Rusia lanzó una advertencia que podría preocupar al escenario geopolítico, ya que la Unión Europea estaría evaluando en secreto la posibilidad de desarrollar su propio arsenal nuclear.

Según el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), el bloque europeo habría iniciado estudios de forma clandestina para crear una base industrial que sea capaz de producir armas atómicas. Esta iniciativa, de confirmarse, marcaría un giro estratégico significativo, alejándose de la tradicional dependencia del “paraguas nuclear” de Estados Unidos. El posible avance hacia una capacidad nuclear autónoma no sólo impactaría en la relación transatlántica, sino que también podría desencadenar una nueva carrera armamentista global.

Sergei Naryshkin, jefe del servicio de inteligencia exterior ruso SVR. Foto: Reuters.

¿Qué reveló el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia sobre la UE?

De acuerdo con el organismo, la estrategia de la Unión Europea en la construcción de armas nucleares incluiría no sólo el desarrollo industrial necesario, sino también una preparación política y social progresiva para que los países miembros acepten una eventual decisión de avanzar hacia el armamento nuclear.

El informe sostiene que, mientras tanto, Bruselas mantendría públicamente su alineamiento con el esquema de seguridad tradicional basado en el respaldo de Estados Unidos. Esta postura permitiría, según la inteligencia rusa, ganar tiempo para avanzar en un programa encubierto sin generar alarma internacional inmediata.

Sergei Naryshkin, jefe del servicio de inteligencia exterior ruso SVR. Foto: Reuters.

Además, el SVR señaló que potencias nucleares europeas como Reino Unido y Francia continuarían fortaleciendo la coordinación de sus doctrinas, con la posibilidad de evolucionar hacia un esquema de disuasión nuclear paneuropeo en el futuro.

¿Por qué la Unión Europea buscaría producir sus propias armas atómicas?

El argumento principal atribuido por Rusia a la Unión Europea es la necesidad de contener lo que consideran una amenaza proveniente de Moscú. Sin embargo, desde la perspectiva del SVR, esta justificación responde más a una construcción política que a un riesgo concreto.

Más allá de esa interpretación, el debate sobre una posible autonomía nuclear europea también puede leerse en clave estratégica. La guerra en Ucrania, la incertidumbre sobre el compromiso futuro de Estados Unidos con la defensa europea y los cambios en el orden global han impulsado a algunos sectores a plantear una mayor independencia en materia de seguridad.

No obstante, una decisión de este tipo también supondría un quiebre con los acuerdos internacionales de no proliferación nuclear, lo que podría generar fuertes tensiones diplomáticas y cuestionamientos a nivel global.

Rusia avanza en la construcción de tres armas nucleares. Foto: EFE

El impacto de la crisis de seguridad en la estrategia de defensa europea

La actual crisis de seguridad en Europa ha acelerado transformaciones profundas en la estrategia defensiva del bloque. El conflicto en Ucrania y el deterioro de las relaciones con Rusia han llevado a los países europeos a incrementar el gasto militar y a revisar sus capacidades estratégicas.

En este mismo sentido, el SVR advierte que la Unión Europea cuenta con una base industrial y tecnológica significativa que podría facilitar el desarrollo de componentes nucleares. Países como Alemania, Italia, España o Países Bajos disponen de infraestructura y conocimientos técnicos vinculados al ciclo del combustible nuclear.

Asimismo, el organismo ruso alertó sobre la existencia de materiales nucleares susceptibles de ser reutilizados, como el combustible irradiado almacenado en distintos países europeos. Según su informe, estos recursos podrían, en teoría, ser procesados para obtener material apto para armamento.