El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El gobierno de Javier Milei completó la migración integral y actualización de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE). La intervención, realizada durante el pasado fin de semana largo del 24 de marzo, se ejecutó a los fines de fortalecer la arquitectura tecnológica del sistema troncal donde circula toda la documentación, firmas y trámites del Sector Público Nacional.

Desde la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni, aclararon que el movimiento “había sido planificado desde el año pasado” y negaron que la actualización fuera una reacción directa a las filtraciones de datos que afectaron a diversos organismos en los últimos días. Fuentes oficiales justificaron la profundidad del cambio al calificar la infraestructura previa como deficiente: en el Gobierno sostuvieron que el esquema anterior era “inseguro” y carecía de la trazabilidad necesaria para identificar el origen de eventuales fugas de información.

Javier Milei Foto: X Milei

Con esta nueva arquitectura, el oficialismo busca optimizar el rendimiento y resguardo de los documentos oficiales. “Ahora los expedientes van a tener mayor protección”, remarcaron fuentes de la Casa Rosada a TN, aunque por el momento, no se difundió un informe técnico que detalle las vulnerabilidades específicas detectadas.

La Secretaría de Innovación insiste en que el operativo fue programado el 16 de marzo, pero la ejecución coincidió con un escenario de alta sensibilidad por los reportes de exposición de datos públicos y la reciente revelación sobre una presunta campaña de desinformación impulsada desde Rusia contra la gestión de Javier Milei. En los pasillos de Balcarce 50 admitieron que si bien la mejora es técnica, el timing resulta políticamente funcional: reconocieron que el refuerzo del sistema les permite ofrecer una “respuesta concreta” en un clima de cuestionamientos sobre la seguridad informática del Estado y una creciente tensión internacional en materia de ciberdefensa.

El Gobierno prohibió el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada tras la difusión de una presunta campaña de espionaje ruso

En una decisión que sacudió al ámbito de la prensa y la política, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso a Casa Rosada y al Congreso de periodistas pertenecientes a medios señalados en una presunta campaña de desprestigio financiada por Rusia que trascendió el pasado viernes 3 de abril. Según voceros oficiales, la decisión se mantendrá “hasta esclarecer los hechos” vinculados a una red de “guerra híbrida” detectada durante 2024.

La medida alcanzó a periodistas acreditados de A24, El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, C5N y Grito del Sur. Ante la consulta de La Nación sobre el alcance total del veto, desde el Gobierno evitaron dar una lista cerrada y sentenciaron: “Todos los que están involucrados”.

El Gobierno le negó el ingreso a la prensa de cinco medios distintos basándose en la filtración del presunto pago de Rusia al armado de notas para desprestigiarlo. Foto: Somos Uno

Es por eso que desde Casa Rosada evalúan elevar el tono de la respuesta. Fuentes oficiales confirmaron que planean convocar “en las próximas horas” a los responsables de las empresas periodísticas señaladas “para que expliquen” lo sucedido. Un funcionario de alto rango fue más allá al calificar la gravedad del hecho: “Podría haber casos de traición a la patria. Hubo injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”.