Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Kaja Kallas, alta representante de Exteriores de la Unión Europea, advirtió a Israel que sus ataques “desmesurados” contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y pidió que la tregua se extendiera al Líbano.

“Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano”, dijo la representante europea a través de redes sociales.

Kallas añadió que los ataques israelíes contra el Líbano “causaron cientos de muertos (...) lo que hace difícil argumentar que unas acciones tan desmesuradas puedan considerarse legítima defensa”.

“Hezbolláh arrastró al Líbano a la guerra, pero el derecho de Israel a defenderse no justifica causar una destrucción tan masiva”, sentenció.

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad. Foto: Reuters.

Asimismo recordó que, tal y como se acordó, el grupo libanés chií “debe desarmarse” y aseguró que la UE “apoya los esfuerzos del Líbano” para ese fin.

El feroz ataque de Israel sobre el Líbano

Israel lanzó más de 100 ataques aéreos contra lo que considera blancos de Hezbolláh, pero que también alcanzaron zonas residenciales.

Ataque de Israel sobre el Libano. Foto: EFE

Tras los ataques israelíes, el grupo libanés anunció haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y EE.UU., que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.