Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

“En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado”, expresa el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur libanés.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbollah, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

“Decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles”, continúa el comunicado.

“El Estado del Líbano y su población civil deben oponerse a su afianzamiento en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento”, añade, en un texto en el que asegura que la mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

Guerra en el Líbano

El conflicto en el Líbano comenzó el pasado 2 de marzo, tres días después de que Israel lanzara los ataques coordinados contra Irán que dieron inicio a la guerra, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei.

El Estado hebreo lanzó entonces una campaña de bombardeos contra todo el país y una operación terrestre en el sur, si bien venía atacando el Líbano casi a diario pese al alto el fuego que estaba en vigor desde noviembre de 2024.

Más allá de que Pakistán anunció esta madrugada que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que implicaba un cese de las hostilidades en el Líbano, Israel defiende que mantendrá su campaña en el país.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel.