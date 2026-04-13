España renovará la línea de trenes de Cercanías C-5 con vagones de dos pisos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea C-5 de Madrid, la más utilizada del sistema de Cercanías. Con una inversión de 1.350 millones de euros, el objetivo es resolver los problemas de congestión que afectan a millones de usuarios y modernizar un servicio clave para la movilidad urbana.

La línea más utilizada de Madrid enfrenta un crecimiento sostenido de pasajeros

La C-5 concentra el 29% de todos los viajes del sistema de Cercanías Madrid, con unos 72 millones de pasajeros anuales. Además, la demanda creció un 10% entre 2022 y 2024, lo que puso en evidencia las limitaciones actuales.

La C-5 concentra el 29% de todos los viajes del sistema de Cercanías Madrid, con unos 72 millones de pasajeros anuales. Foto: Wikipedia

Trenes cortos (de menos de 150 metros), andenes insuficientes y un sistema de señalización obsoleto como el LZB generan viajes saturados y poco eficientes, especialmente en horas pico.

Nuevos trenes de dos pisos: más capacidad y mayor confort

El plan contempla la incorporación de 35 trenes de gran capacidad fabricados por Stadler en su planta de Valencia. Estas unidades de la Serie 453 medirán 191,16 metros y combinarán coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en el centro.

Cada tren podrá transportar hasta 1.884 pasajeros, frente a los 1.565 actuales, lo que representa un aumento significativo de capacidad. Además, estarán equipados con WiFi, puertos USB, espacios para bicicletas, áreas accesibles para personas con movilidad reducida y un aseo adaptado.

Las unidades de la Serie 453 medirán 191,16 metros y cada tren podrá transportar hasta 1.884 pasajeros. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El diseño prioriza tanto la comodidad como la eficiencia: los pisos superiores ofrecen asientos más confortables para trayectos largos, mientras que los inferiores permiten una circulación más ágil de pasajeros.

Obras de infraestructura y nueva tecnología ferroviaria

La modernización incluye la ampliación de andenes entre 40 y 50 metros, la construcción de una nueva base de mantenimiento en Móstoles y una estación adicional en Móstoles-El Soto.

También se reemplazará el sistema de señalización LZB por el estándar europeo ERTMS Nivel 2, que permitirá mejorar la frecuencia y seguridad de los trenes. A esto se suma el soterramiento de la A-5, una obra clave para la integración urbana del proyecto.

La modernización incluye la ampliación de andenes entre 40 y 50 metros y la construcción de una nueva base de mantenimiento. Foto: Wikipedia

Durante los veranos de 2027 y 2028 se realizarán cortes parciales del servicio, con alternativas de transporte como autobuses gratuitos y refuerzos en el metro.

¿Cuándo estarán en funcionamiento los nuevos trenes de Cercanías?

Las pruebas del nuevo sistema comenzarán en abril de 2029, mientras que la entrada en operación de los trenes está prevista para abril de 2030. El proyecto se completará en octubre de 2031.

Con esta renovación, el Gobierno español busca aumentar la capacidad de la línea en un 60% y elevar la cantidad de pasajeros de 72 a 100 millones anuales, en línea con otras experiencias europeas que ya incorporaron trenes de dos pisos para mejorar el transporte.