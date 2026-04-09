Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

El presidente de España, Pedro Sánchez, arremetió contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y aseguró que es “intolerable” su desprecio por la vida y el derecho internacional, tras los ataques que ha ordenado contra el Líbano, pese al alto el fuego de la guerra en Irán.

Sánchez ya había criticado a Netanyahu y pidió en un mensaje en la red social X que no haya impunidad ante estos “actos criminales”, después de que los ataques de Israel tras el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán hayan provocado la muerte de al menos 112 personas y hayan dejado más de 800 heridos.

Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

“Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable”, recalcó el presidente del Gobierno Español. En esta misma línea, resaltó que “toca hablar claro” y pidió que el Líbano forme parte del alto el fuego y que la comunidad internacional condene lo que considera una nueva violación del derecho internacional.

Además, Sánchez le reclamó a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Israel. “Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales”, insistió finalmente el presidente.

Ataque de Israel al sur de Libano. Foto: EFE.

Guerra en Medio Oriente, día 40: un alto el fuego en Irán que no se replicó en el Líbano, con violaciones y nuevas amenazas

El día 40 en la guerra de Medio Oriente coincidió con las primeras horas de la tregua temporal anunciada por Donald Trump. Sin embargo, el cese del fuego no incluyó a El Líbano, que fue víctima del mayor ataque de Israel hasta la fecha.

Ante esto, la respuesta de Irán fue suspender el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.

Apenas unas horas después de entrar en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán, la desconfianza mutua ha derivado en incidentes directos.

La Compañía Nacional de Petroléo de Irán denunció un ataque a la refinería de la isla de Lavan que provocó un incendio, aunque sin afectar al suministro de combustible.

Ataque de Israel al sur de Libano. Foto: EFE.

En tanto, la República Islámica lanzó una oleada de ataques con misiles y drones a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait contra infraestructuras críticas, incluyendo plantas eléctricas y desalinizadoras.

Ante esto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que sus tropas no abandonarán la zona y vigilarán que Irán cumpla el pacto, instando a Teherán a enviar una “paloma mensajera” a sus unidades remotas para evitar disparos accidentales que comprometan la tregua.