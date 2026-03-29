Gare du Nord, la estación de tren más transitada de Europa.

Las estaciones de transporte son escenarios donde miles de historias se cruzan todos los días. Aeropuertos, terminales de ómnibus o estaciones ferroviarias reciben a personas que viajan por turismo, trabajo o necesidad. Allí, por unos minutos o unas horas, sus caminos se entrelazan sin que muchas veces lo adviertan. Esa es, en parte, la esencia de viajar: lugares que funcionan como punto de encuentro entre culturas, destinos y experiencias.

En ese mapa de grandes nodos de movilidad aparece una estación emblemática de Europa. A pocos kilómetros de España y, en pleno corazón de la capital francesa, se encuentra la estación ferroviaria más transitada del continente y la tercera del mundo, con más de 200 millones de pasajeros al año: la Gare du Nord.

Gare du Nord es la estación de tren más transitada de Europa con más de 200 millones de pasajeros al año.

La inauguración y el llamativo diseño de Gare du Nord, la principal puerta ferroviaria de París

Ubicada en la ciudad de la moda y el romance, en París, esta terminal es la principal puerta ferroviaria internacional de la capital francesa. Fue inaugurada en 1864 y diseñada por el arquitecto Jacques‑Ignace Hittorff con un marcado estilo neoclásico. Su fachada simétrica, dominada por un gran arco de vidrio y columnas monumentales, refleja la impronta de la arquitectura industrial del siglo XIX.

Uno de los detalles más llamativos del edificio está en su frente: 23 esculturas de piedra que representan los destinos a los que llegaban los trenes en el momento de su construcción. En la parte central y superior se destaca la figura que simboliza a París, el punto de partida de la red ferroviaria, mientras que otras estatuas evocan ciudades como Ámsterdam, Berlín y Londres, además de varias localidades francesas.

Las 23 esculturas de Gare du Nord representan las estaciones a donde llegaba el tren en la época de su construcción.

Si el exterior impacta, el interior no se queda atrás. Al ingresar, la mirada inevitablemente se dirige hacia los techos elevados, las amplias naves y la estructura de hierro y vidrio característica de las grandes estaciones europeas del siglo XIX. Con varias plantas y un constante flujo de pasajeros, el edificio combina su histórica herencia con un entorno contemporáneo que incluye locales de diseño, restaurantes, servicios de bienestar y tiendas de ropa.

Gare du Nord conecta Francia con Alemania, Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido

Hoy, la Gare du Nord es uno de los grandes centros de movilidad ferroviaria de Europa. Con más de 40 andenes, conecta a Francia con países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido, además de ser un punto clave para quienes realizan conexiones dentro del continente.

La estación también está integrada al sistema urbano de París, con líneas de metro y trenes de cercanías que permiten llegar a puntos emblemáticos como la Catedral de Notre‑Dame o el Aeropuerto Charles de Gaulle. Cada día, cientos de miles de viajeros atraviesan sus andenes, confirmando el papel de la Gare du Nord como uno de los grandes portales de entrada y salida de Europa.

Cinco curiosidades sobre la estación de tren Gare du Nord

Gare du Nord permite llegar a puntos emblemáticos como la Catedral de Notre‑Dame o el Aeropuerto Charles de Gaulle. Foto: Unsplash

1- Es la estación de tren más transitada de Europa

Cada año pasan por la Gare du Nord más de 200 millones de pasajeros, una cifra que la convierte en la estación ferroviaria con mayor tráfico del continente. Conecta París con el norte de Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido.

2- Sus 23 estatuas representan ciudades europeas

La fachada monumental está decorada con 23 estatuas, cada una dedicada a una ciudad importante conectada por tren con París en el siglo XIX. Las más grandes simbolizan destinos internacionales como Ámsterdam, Berlín, Bruselas o Londres mientras que las más pequeñas representan ciudades francesas.

3- Es la puerta ferroviaria entre París y Londres

Desde esta estación parten los trenes de alta velocidad Eurostar, que atraviesan el túnel del Canal de la Mancha y conectan París con Londres en unas 2 horas y 15 minutos.

4- Fue construida para impresionar a los visitantes

El edificio actual se inauguró en 1864 y fue diseñado por el arquitecto francés Jacques Ignace Hittorff, quien buscó que la estación fuera una especie de “palacio del ferrocarril”. Por eso tiene una fachada monumental inspirada en la arquitectura clásica.

5- Aparece en varias películas y series

Por su tamaño y su movimiento constante de viajeros, la Gare du Nord fue escenario de numerosas producciones audiovisuales, desde thrillers hasta películas románticas ambientadas en París.