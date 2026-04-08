La Torre Eiffel suma una experiencia extrema: "Vértigo de la Torre". Foto: La tour Eiffel

La icónica Torre Eiffel vuelve a sumar una propuesta que promete captar la atención de los visitantes en la temporada primaveral europea. Se trata de “Vértigo de la Torre”, un recorrido suspendido de 40 metros que conecta los pilares este y oeste del monumento y permite caminar a unos 60 metros de altura, con vistas panorámicas de la capital francesa.

La experiencia, disponible hasta el 3 de mayo, se integra al circuito habitual del monumento y no tiene costo adicional sobre la entrada general. Sin embargo, para participar es necesario reservar un horario previamente, mediante un sistema digital que se activa escaneando un código QR en el propio sitio.

“Vértigo de la Torre” conecta los pilares este y oeste de la Torre Eiffel y permite caminar a unos 60 metros de altura. Foto: La tour Eiffel

El acceso está organizado en turnos reducidos, ya que solo cuatro personas pueden cruzar en simultáneo el puente. La medida busca evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia ordenada para quienes visitan uno de los monumentos más concurridos de Europa.

Un puente colgante en la Torre Eiffel permite caminar a 60 metros de altura sobre París

El nuevo atractivo se ubica a la altura de la primera planta de la torre y consiste en una pasarela formada por más de 25.000 paneles de malla metálica, que permiten caminar con seguridad mientras se mantiene una vista abierta del paisaje urbano de París.

La estructura, que se extiende entre los pilares este y oeste, combina materiales resistentes y sistemas de estabilidad diseñados para soportar incluso condiciones meteorológicas adversas. La malla metálica no solo aporta firmeza al trayecto, sino que también elimina obstáculos visuales para disfrutar del entorno.

La estructura combina materiales resistentes y sistemas de estabilidad diseñados para soportar incluso condiciones meteorológicas adversas. Foto: La tour Eiffel

Según informó el medio especializado ‘Euronews’, el “puente colgante a 60 metros” se mantendrá disponible durante las semanas de primavera como uno de los atractivos temporales destacados de la capital francesa.

Reservas con QR y cupos limitados: así funciona el recorrido suspendido en la Torre Eiffel

El sistema de reserva digital cumple un rol clave en la organización de la actividad. A través del código QR disponible en el lugar, los visitantes pueden seleccionar la franja horaria disponible, lo que permite distribuir el flujo de público y reducir los tiempos de espera.

El “puente colgante a 60 metros” se mantendrá disponible durante las semanas de primavera como uno de los atractivos temporales. Foto: La tour Eiffel

Esta modalidad responde a una tendencia cada vez más extendida en los principales monumentos turísticos del mundo: gestionar el acceso mediante cupos y reservas digitales para mejorar la experiencia del visitante y preservar la histórica infraestructura.

La duración limitada del recorrido también responde a ese objetivo: mantener la rotación de turistas dentro de la torre sin afectar el funcionamiento habitual del monumento.

Qué incluye la visita a la Torre Eiffel: miradores, gastronomía y el nuevo puente suspendido

La entrada general a la torre (que oscila entre los 14,80 € y 36,70 € dependiendo de la forma de subir, la altura que quiera alcanzarse y los descuentos disponibles) incluye el acceso a este puente. A continuación, los días y horarios:

Lunes, martes y jueves : de 11:00 a 18:00 horas.

Miércoles, viernes, sábados y domingos: de 11:00 a 20:00 horas.

La Torre Eiffel busca reforzar su posición como el monumento más visitado de Francia y uno de los grandes íconos turísticos del mundo. Foto: Unsplash

La propuesta puede combinarse con el recorrido tradicional de la torre, que incluye tres niveles de observación situados a 57, 116 y 276 metros de altura, además de restaurantes y un bar de champán en la cima.

Con esta iniciativa temporal, la Torre Eiffel busca ofrecer nuevas experiencias sin alterar su identidad histórica, reforzando su posición como el monumento más visitado de Francia y uno de los grandes íconos turísticos del mundo.