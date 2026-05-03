Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que próximamente examinará una reciente propuesta enviada por Irán, aunque adelantó que “no puede imaginar” que el documento sea admisible bajo sus condiciones actuales. El mandatario compartió estas apreciaciones mediante su plataforma Truth Social y en declaraciones ante la prensa en Florida.

Según detalló el jefe de Estado, ya fue notificado sobre el concepto del pacto y se encuentra a la espera del contenido íntegro del texto. Esta iniciativa consiste en un esquema de 14 puntos que, según reportes de medios oficiales iraníes, ya ha sido entregado a la administración de Washington.

A pesar de que el proceso de diálogo continúa, las expectativas de un consenso son inciertas. Trump argumentó que el régimen de Irán “no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”. No obstante, el presidente optó por no clausurar definitivamente la vía diplomática y se comprometió a brindar mayores precisiones tras concluir el análisis del escrito.

Finalmente, el mandatario aprovechó la oportunidad para rectificar ciertos comentarios vertidos el pasado viernes sobre la viabilidad de un acuerdo. “No dije eso”, subrayó, aclarando que su advertencia anterior se centraba en que un hipotético retiro permitiría que Irán recupere su capacidad operativa en el largo plazo.