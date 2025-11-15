El avión tripulado más rápido del mundo alcanza una velocidad superior a 3.500 km/h: cómo es y qué país lo construyó

Diseñado para misiones de reconocimiento estratégico durante la Guerra Fría, su diseño con titanio le permite soportar temperaturas extremas generadas por el vuelo a velocidades insospechadas.

El avión más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

La velocidad en los aviones militares es crucial para la supervivencia, permitiendo evadir amenazas como misiles y otros cazas, además de ofrecer una ventaja táctica en el combate aéreo. También es fundamental para el reconocimiento y la intercepción, ya que un avión rápido puede alcanzar y neutralizar objetivos enemigos más eficientemente. Eso Estados Unidos lo sabe mejor que nadie. Tanto, que en la Guerra Fría decidió construir el avión más veloz del mundo.

El Lockheed SR-71 Blackbird es un un referente único en la historia del mundo de la aviación que alcanza velocidades superiores a 3.500 km/h, desafiando la física y los materiales conocidos. Realizó su primer vuelo en 1966 y estuvo operativo durante más de 30 años.

El Lockheed SR-71 Blackbird de Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

Diseñado para misiones de alta velocidad y gran altitud durante la Guerra Fría, el SR-71 Blackbird es un avión hipersónico de diseño futurista, reconocido por su silueta alargada, sus alas en forma de delta y su fuselaje negro brillante, que le da su icónico nombre.

Este avión no solo fue un prodigio de ingeniería, sino también un símbolo de la supremacía tecnológica estadounidense durante la Guerra Fría: a lo largo de su historia, realizó vuelos sobre Corea del Norte, Medio Oriente y la Unión Soviética, enfrentándose a más de 4.000 misiles sin que ninguno lograra derribarlo.

Con la llegada de los satélites y drones de reconocimiento, el SR-71 fue retirado oficialmente en 1998. Sin embargo, varias unidades se conservan en museos de Estados Unidos, donde los visitantes pueden admirar su diseño futurista.

Las impresionantes características del avión Lockheed SR-71 Blackbird

Este caza está construido con aleaciones especiales de titanio que resisten el calor extremo generado por el roce con el aire a velocidades superiores a Mach 3, es decir, más de tres veces la velocidad del sonido. Gracias a sus potentes motores Pratt & Whitney J58, puede superar los 3.500 km/h, alcanzando altitudes de más de 25.000 metros, donde los aviones comerciales no podrían volar.

El avión más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

Pero eso no es todo. Puede evadir misiles y radares enemigos debido a su rapidez y tratamiento especial de absorción de radar. Por si fuera poco, a bordo, la cabina está equipada para dos tripulantes: un piloto y un oficial de sistemas, quienes controlan navegación, sensores y cámaras de reconocimiento.

Su diseño era tan extremo que, en tierra, el avión goteaba combustible, ya que las juntas solo se sellaban completamente cuando el fuselaje se expandía con el calor del vuelo.