Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Ejército iraní advirtió este lunes de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.

La advertencia se produce pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo de Irán.

“Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi.

El militar exigió “a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida”.

U.S. President Donald Trump holds a press briefing at the White House, following a shooting incident during the annual White House Correspondents’ Association dinner, in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026 REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS

Crece la tensión en Medio Oriente

Abdolahi dijo además que las acciones estadounidenses para “alterar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona”.

La advertencia del militar se produce después de que Trump anunciase la operación ‘Proyecto Libertad’, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares, para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que “países de todo el mundo” solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

Ormuz es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso como respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.