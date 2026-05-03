Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que varios países pidieron ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Ormuz y que dio órdenes para que los ayuden a salir, mientras se adelantan “conversaciones muy positivas con Irán”.

Se trata del único comentario que hizo Trump sobre estas conversaciones y la primera vez que habla en esos términos de las negociaciones telefónicas que sus representantes mantienen con Teherán, tras haber recibido una tercera oferta de paz, que el mandatario había dicho que no le complacía.

“He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, manifestaron que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación”, afirmó el jefe de Estado estadounidense en su plataforma Truth Social.

El “Proyecto Libertad” de Trump para escoltar buques en Ormuz

Trump no identificó a ninguno de los países que solicitaron la ayuda, al indicar que son “de todo el mundo” y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno.

Sólo son “espectadores neutrales e inocentes”, añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel y que afectó el paso por el estrecho de Ormuz, donde hay un bloqueo decretado por la nación islámica y se registraron ataques a embarcaciones.

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad”, afirmó.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

De acuerdo con Trump, este proceso, que denominó “Proyecto Libertad”, comenzará en la mañana de este lunes (hora de Medio Oriente Medio).

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y que estas conversaciones podrían tener un resultado muy positivo para todos”, aseguró el mandatario, que el sábado había dicho que revisaría la oferta de paz que le había enviado Irán aunque adelantó que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

Por su parte, Teherán confirmó este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta de catorce puntos para poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial. La apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave en las negociaciones.

En su mensaje, Trump afirmó que el traslado de los barcos de los países que pidieron ayuda tiene como único objetivo “liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias. Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Medio Oriente y, en particular, Irán”.

El mandatario estadounidense destacó que muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.