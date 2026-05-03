Chongqing, China. Foto: Instagram @ichongqing.info

Chongqing, la metrópoli que parece desafiar las leyes de la física y la lógica urbana, se ha consolidado como uno de los nuevos epicentros del turismo mundial. Ubicada en el suroeste de China, esta “ciudad vertical” atrae a millones de visitantes por su escala monumental y por soluciones de ingeniería que parecen salidas de una película de ciencia ficción.

Chongqing y la estación de Liziba: el tren que atraviesa un edificio

Uno de los mayores símbolos de esta ciudad es la estación de tren de Liziba, donde el monorriel de la línea 2 no rodea un edificio, sino que lo atraviesa directamente entre sus pisos. El tren pasa por dentro de un edificio residencial de 19 plantas, generando una de las postales urbanas más virales del mundo.

Lejos de ser un error de diseño, se trata de un proyecto de ingeniería pensado para optimizar el espacio en una ciudad rodeada de montañas y ríos. Cada día, turistas se concentran en los miradores para capturar el momento exacto en que el tren “desaparece” dentro del edificio.

Chongqing, China. Foto: Instagram @ichongqing.info

La ciudad en 8D: una geografía urbana que desafía la lógica

La complejidad de Chongqing no termina allí. Su geografía escalonada hace que el suelo sea un concepto relativo: es posible estar en una plaza pública y descubrir que se está en el piso 20 de un edificio, mientras la calle real queda decenas de metros más abajo.

Por esta razón, la ciudad es conocida como la “ciudad en 8D”, un apodo que refleja su estructura caótica, vertical y sorprendente, donde distintos niveles urbanos conviven al mismo tiempo.

Infraestructura extrema: puentes, autopistas y ascensores urbanos

Chongqing también destaca por su infraestructura imposible. Cuenta con ascensores públicos que conectan diferentes niveles de la ciudad, algunos incluso con sistemas de peaje.

Chongqing, China. Foto: Instagram @ichongqing.info

A esto se suma una red vial compleja, como el intercambiador de Huangjuewan, un laberinto de cinco niveles y más de veinte rampas que desafían incluso a los sistemas de navegación más avanzados.

Chongqing de noche: luces, ríos y paisajes de película

Cuando cae el sol, la ciudad se transforma en un espectáculo visual. Los rascacielos iluminados y los reflejos sobre los ríos Yangtsé y Jialing crean una postal futurista.

Uno de los puntos más visitados es Hongya Cave, un complejo arquitectónico colgado de un acantilado que combina tradición y modernidad, iluminado por miles de luces LED que lo convierten en una escena casi cinematográfica.

Chongqing, China. Foto: Instagram @ichongqing.info

Hot pot de Chongqing: el sabor picante de la ciudad

Más allá de su arquitectura, Chongqing también es reconocida por su gastronomía. El protagonista indiscutido es el hot pot (caldero de fuego), una experiencia culinaria intensa basada en un caldo picante con chile y pimienta de Sichuan.

Para los locales, este plato no es solo comida: es un ritual. En una ciudad marcada por la niebla y la humedad, el picante se convierte en parte de la identidad cultural y del estilo de vida.

Chongqing, ciudad de China. Foto: NA.

Transporte y contrastes: entre lo tradicional y lo futurista

La movilidad también es parte del atractivo turístico. El teleférico del río Yangtsé ofrece una de las vistas más impactantes de la ciudad, cruzando el río mientras los rascacielos se elevan a ambos lados.

Chongqing logra convivir entre lo antiguo y lo moderno: desde los tradicionales “bangbang” que transportan carga con palos de bambú hasta robots de entrega y trenes que atraviesan edificios.