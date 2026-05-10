Continúan las dificultades en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Este domingo, la República Islámica de Irán notificó que ha establecido un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” en el estrecho de Ormuz, al tiempo que señaló que aquellos países que establezcan las sanciones económicas que pretende imponer Estados Unidos contra la nación persa tendrán que afrontar dificultades para transitar por esa ruta marítima tan estratégica.

“A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”, fueron las palabras elegidas por el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.

Irán y su control “fundamental y estratégico” en el estrecho de Ormuz

El propio Akraminia aseguró que su país ejerce un control “fundamental y estratégico” sobre el estrecho de Ormuz, lo que les daría cierta ventaja económica teniendo en cuenta que por este lugar circula el 20% del petróleo mundial junto con el 20% del gas natural licuado; además de otras tantas mercaderías de suma trascendencia para las industrias tecnológicas y de otras categorías.

Según el jefe militar en cuestión, esta nueva situación tendría efectos económicos, políticos y de seguridad e incluso podría neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias.

“Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”, detalló Akraminia.

Barcos y cargueros enormes en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En esa misma línea, el militar confesó que hasta el momento, Irán no había llegado a utilizar plenamente el potencial geopolítico del estrecho y permitía el paso de embarcaciones de aliados así como de adversarios sin ningún tipo de limitación. Por ello, este conflicto en Medio Oriente que data desde el 28 de febrero llevó a la nación islámica a aprovechar la oportunidad y redefinir su estrategia para generar un mayor control en esta ruta marítima.

Cabe recordar que Irán impuso restricciones de buques y petroleros desde los primeros días de la guerra con Israel y Estados Unidos, una situación que generó que los precios del petróleo se elevaran por encima de los 100 dólares.

La respuesta de Washington a esto fue un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes que está en vigencia desde el 13 de abril para presionar a Teherán a que firme un acuerdo de paz.

También hay que citar que tanto EE.UU. como Irán han intercambiado diversos planteos de estrategias para llegar a un acuerdo del cese de las hostilidades, pero no han podido establecer un punto en común y la guerra continúa.