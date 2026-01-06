Desde submarinos avanzados hasta cazas supersónicos: cuál es el país con la fuerza militar más imponente de América Latina

La región destaca por su ejército sobresaliente en capacidad estratégica, seguridad y desarrollo nacional. Inversiones en personal, tecnología y modernización han consolidado a este país como la principal potencia militar emergente, capaz de rivalizar con potencias globales.

Cuál es el país con la fuerza militar más imponente de América Latina. Foto: Ton Molina via Reuters Connect

En un contexto de crecientes desafíos geopolíticos, territoriales y de seguridad, un país latinoamericano se consolida como la principal potencia militar de la región.

Su ejército no solo es el más numerosos, sino también el mejor financiado y uno de los más modernos.

Con inversiones crecientes en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo de defensa, este país se ha consolidado como la principal potencia militar emergente, capaz de rivalizar con potencias globales.

Un país sudamericano entre los ejércitos más poderosos del mundo

En los últimos años, Brasil comenzó a destinar mucho dinero en pos de la modernización de sus equipamientos y tecnologías militares. Esto lo llevó a contar con el Ejército más importante de América Latina y uno de los más poderosos del mundo.

Fuerzas del Ejército de Brasil, el más poderoso de Sudamérica. Foto: REUTERS

Se encuentra en el puesto número 12 respecto a todas las demás naciones del planeta, tiene una gran cantidad de efectivos, la defensa nacional está muy desarrollada y se estima que al menos cuentan con 334.500 integrantes.

Fuerzas del Ejército de Brasil, el más poderoso de Sudamérica. Foto: REUTERS

Asimismo, Brasil es la economía más importante de América Latina y forma parte de bloques como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Estos datos, sumados al poderío de su Ejército, le permite desempeñar un rol clave en la estabilidad regional y proyectar poder más allá de sus fronteras estableciendo una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en zonas estratégicas.

Ejército de Brasil. Foto: Unsplash.

Una de las grandes ventajas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390, y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

Cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.

Los 12 Ejércitos más poderosos del mundo

Como era de esperarse, Estados Unidos es el país con mayor poderío militar del mundo, seguido de cerca por Rusia y China. A estos se suman la India y Corea del Sur, en el cuarto y quinto puesto respectivamente.

El país europeo más influyente a nivel militar es el Reino Unido, que se encuentra sexto en el ranking, mientras que Italia (10°) y Francia (11°) son los otros representantes del Viejo Continente. Completan la tabla Japón (7°), Turquía (8°) y Pakistán (9°).