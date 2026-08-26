Después de dos meses, Diputados vuelve a sesionar: desde impuestos hasta patentes, el amplio temario que se tratará en el recinto

La Cámara de Diputados volverá a reunirse este miércoles tras dos meses sin sesiones. Foto: X @DiputadosAR

Después de dos meses sin sesiones, la Cámara de Diputados volverá a reunirse este miércoles con un extenso temario que incluye iniciativas clave para el Gobierno nacional y otros proyectos acordados con bloques dialoguistas.

Entre los principales temas que llegarán al recinto se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El recinto de Diputados retomará la actividad con una extensa agenda de proyectos. Foto: Juan Vargas - NA

El resto de la agenda contempla iniciativas vinculadas con la reducción del IVA para la fécula de mandioca, la declaración de capitales nacionales en distintos rubros, la denominada “Ley Joaquín”, el reconocimiento del “Camino de Brochero” como patrimonio inmaterial, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y modificaciones en tribunales federales.

Reforma del Banco Central: emisión cero e independencia

Uno de los proyectos centrales para el oficialismo es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el presidente Javier Milei definió como “la más importante” de esta etapa de su Gobierno.

El objetivo principal es consolidar el principio de emisión cero y limitar las herramientas mediante las cuales el Banco Central puede financiar al Tesoro. Para ello, el proyecto propone prohibir los adelantos transitorios al Estado, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las iniciativas centrales del temario. Foto: Canal 26

Además, establece que la transferencia de utilidades solo podrá realizarse sobre la base de ganancias reales obtenidas por la entidad.

La iniciativa también modifica los objetivos del organismo y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda, dejando de lado la multiplicidad de propósitos contemplada actualmente en su Carta Orgánica.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

En la misma línea, el proyecto plantea eliminar determinadas facultades del Directorio vinculadas con la orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

El proyecto de Inocencia Fiscal propone ampliar el alcance del Régimen Simplificado de Ganancias. Foto: Foto generada con IA

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Otro de los ejes es el fortalecimiento de la independencia del Banco Central. Para eso, se endurecerían los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, con la exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Inocencia Fiscal: qué cambia con el nuevo proyecto

El segundo proyecto de fuerte interés para el oficialismo es la modificación de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal.

La iniciativa amplía el universo de personas que podrán incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad, sin límites relacionados con sus ingresos o patrimonio.

Se emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo. Foto: Diputados

Actualmente, el régimen alcanza a quienes tienen ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

El nuevo proyecto también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.

Al mismo tiempo, ARCA mantendrá sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica o relevancia en términos de recaudación.

La propuesta redefine, además, el concepto de “discrepancia significativa”, que funciona como criterio para que el organismo pueda impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar con una revisión del Impuesto a las Ganancias.

La discrepancia se configurará cuando la impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Quienes se incorporen al régimen simplificado también deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Como parte de las modificaciones incorporadas al dictamen, se acordó además una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

ARCA mantendrá sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica o relevancia en términos de recaudación. Foto: Archivo Canal 26

Patentes: qué implica la adhesión al tratado internacional

Otro de los proyectos que llegará al recinto es la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional al que ya se incorporaron 158 países.

El mecanismo permite simplificar el proceso de solicitud de patentes en distintos países mediante un formulario unificado. Para investigadores y empresas argentinas, esto podría facilitar la protección internacional de sus desarrollos y productos y favorecer su llegada a nuevos mercados.

Sin embargo, la adhesión también genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la competencia local.

Uno de los principales riesgos señalados está relacionado con la posibilidad de que multinacionales extranjeras puedan patentar sus desarrollos con mayor facilidad en la Argentina, lo que podría incrementar los costos en determinados sectores, particularmente en el sistema de salud.

En el caso de los medicamentos, el patentamiento de productos desarrollados en Estados Unidos podría dificultar o retrasar la fabricación de medicamentos genéricos por parte de laboratorios nacionales, cuyos precios suelen ser considerablemente menores.

La Argentina busca adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Foto: Unsplash.

De concretarse ese escenario, parte de los mayores costos podría trasladarse al sistema sanitario y, eventualmente, impactar en el acceso de la población a los medicamentos.

Finalmente, el Gobierno decidió dejar en reserva el capítulo II del tratado. De esta manera, la Argentina se incorporaría al sistema internacional de patentes, pero conservaría el control local sobre determinados mecanismos de evaluación técnica y sobre el patentamiento de medicamentos.

El resto de los proyectos que tratará Diputados

Además de las iniciativas prioritarias para el Gobierno, el temario incluye una serie de proyectos incorporados a partir de acuerdos con sectores dialoguistas.

Entre ellos se encuentra la reducción del IVA de la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, una medida especialmente vinculada con Misiones.

También se tratará una iniciativa para establecer de manera simbólica capitales nacionales de diferentes actividades y rubros en distintas ciudades y provincias del país.

Otro de los proyectos es la denominada “Ley Joaquín”, que propone establecer medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Diputados debatirá además iniciativas vinculadas con el IVA, la seguridad en espacios deportivos y acuerdos internacionales.

El temario se completa con la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina; la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur; y el reordenamiento y la creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Así, después de dos meses sin sesiones, Diputados retomará su actividad con una agenda que combina las principales reformas impulsadas por el Gobierno con proyectos acordados con distintos bloques políticos.