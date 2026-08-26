EEUU retoma la construcción de 100 km de muro en la frontera con México pese al rechazo de la comunidad indígena

EEUU retoma la construcción de muro fronterizo de 100 kilómetros entre Arizona y México. Foto: EFE

Estados Unidos retomó la construcción de un tramo de aproximadamente 100 kilómetros de muro en la frontera entre Arizona y México, pese a la oposición de la Nación Tohono O’odham (un pueblo indígena nativo americano cuyo territorio ancestral y reserva se extienden a ambos lados de la frontera entre el sur de Arizona y el norte de Sonora), que advierte que la obra afectará una zona considerada sagrada y de gran valor cultural para su comunidad.

El proyecto, denominado “Tucson 5”, volvió a ponerse en marcha luego de que un juez federal rechazara el pedido de la Nación Tohono O’odham para detener temporalmente los trabajos en el territorio de su reserva, ubicada en el sur de Arizona.

El muro "Tucson 5" con el que EEUU se separa de México. Foto: X/@Gestionpe

Estados Unidos reactivó la construcción del muro en Arizona

El anuncio fue realizado por Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quien defendió la iniciativa y aseguró que permitirá reforzar la seguridad en uno de los sectores considerados más peligrosos de la frontera suroeste.

Según Scott, el proyecto busca cerrar un corredor utilizado durante años para el contrabando, el tráfico de drogas y las actividades de organizaciones criminales, además de reducir los riesgos para los migrantes que intentan atravesar la zona desértica.

“Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste”, sostuvo el funcionario en un comunicado.

La zona donde se desarrolla el proyecto es particularmente extensa y remota, por lo que las autoridades estadounidenses consideran que las nuevas barreras permitirán dificultar el accionar de los carteles y mejorar las tareas de vigilancia fronteriza.

La Nación Tohono O’odham cuestiona el avance de las obras

La reanudación de los trabajos se produjo después de una decisión judicial que rechazó la solicitud presentada por la Nación Tohono O’odham para bloquear la construcción.

La comunidad había recurrido a la Justicia en junio para intentar impedir que el muro atravesara sectores de su reserva. Entre sus principales argumentos, sostuvo que la infraestructura podría afectar territorios ancestrales y sitios de importancia espiritual y cultural.

Sin embargo, el juez federal que intervino en la causa consideró que la tribu no logró demostrar que la construcción implicaría una reducción ilegal de su territorio o una invasión federal, tal como planteaba en su demanda.

El fallo permitió así que el Gobierno estadounidense continúe con las obras mientras avanza la disputa judicial y política en torno al impacto del proyecto.

Legisladores demócratas pidieron frenar el muro

La decisión judicial también generó críticas dentro del Congreso estadounidense. La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, junto con otros tres representantes, pidió a los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) que suspendan inmediatamente los trabajos.

Los legisladores reclamaron que el Gobierno federal lleve adelante una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham antes de avanzar con proyectos que puedan afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales.

Desde parte del Congreso de Estados Unidos critican la construcción de este muro. Foto: REUTERS

Además, cuestionaron el destino de fondos públicos para la construcción de barreras fronterizas secundarias y plantearon que existen alternativas más eficientes para reforzar la seguridad.

Entre ellas, mencionaron la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada, con el objetivo de concentrar recursos en puntos estratégicos de control fronterizo.

Mientras continúan los cuestionamientos de la comunidad indígena y de legisladores demócratas, el Gobierno de Estados Unidos mantiene su decisión de avanzar con el proyecto Tucson 5, que contempla unos 100 kilómetros de nuevas barreras en la frontera de Arizona con México.