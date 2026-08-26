Andrea Rey, dermatóloga, sobre la aparición de manchas después de los 50: “La piel tiene una memoria biológica del daño solar”

Skincare; manchas; rostro. Foto: Grok IA | Instagram: dra.andrearey.

Llegar a los 50 años implica una serie de cambios en la piel que pueden hacerse visibles con mayor intensidad. Entre ellos, las manchas se encuentran entre los motivos de consulta más frecuentes en los consultorios dermatológicos, especialmente cuando comienzan a aparecer zonas más oscuras, pérdida de luminosidad o alteraciones en la uniformidad del tono.

Durante mucho tiempo, las manchas asociadas al paso de los años fueron consideradas prácticamente inevitables. Sin embargo, los avances en dermatología y dermocosmética muestran que la hiperpigmentación en pieles maduras puede prevenirse, tratarse y, en determinados casos, reducirse de manera significativa mediante una estrategia sostenida.

Los cambios hormonales de la menopausia también pueden influir en la pigmentación y el envejecimiento de la piel. Foto: Freepik

¿Qué tipos de manchas son más frecuentes después de los 50?

No todas las manchas tienen el mismo origen ni responden de la misma manera a los tratamientos. Entre las más habituales en las pieles maduras se encuentran:

Léntigos solares o actínicos: también conocidos como manchas de la edad, aparecen como consecuencia de la acumulación del daño provocado por la radiación ultravioleta a lo largo de los años.

Hiperpigmentación postinflamatoria: son marcas oscuras que pueden quedar después de procesos como el acné, irritaciones o inflamaciones de la piel y que pueden volverse más persistentes con el paso del tiempo.

Melasma: se relaciona, entre otros factores, con cambios hormonales y suele requerir un abordaje específico debido a su tendencia a reaparecer.

La piel tiene memoria del daño solar

¿Por qué algunas manchas comienzan a hacerse más evidentes justamente durante la quinta o sexta década de vida? Una de las claves está en el daño solar acumulado durante años.

La Dra. Andrea Rey (MN 139.411), médica dermatóloga para La Roche-Posay, explicó: “La piel tiene una memoria biológica del daño solar. Cada exposición a la radiación ultravioleta genera cambios acumulativos en los melanocitos y en todo el microambiente cutáneo. Aunque ese daño no siempre se manifiesta de inmediato, con el paso de los años favorece una regulación anómala de la producción de melanina”.

La Dra. Andrea Belén Rey (MN 139.411) es médica especialista en dermatología y medicina estética, y referente en el abordaje de la hiperpigmentación y el envejecimiento de la piel. Foto: BAAS.

“Por eso, muchas personas comienzan a desarrollar manchas en la quinta o sexta década de la vida, incluso si en ese momento mantienen una adecuada fotoprotección: la pigmentación visible refleja tanto el daño acumulado como el proceso de envejecimiento cutáneo”, agregó.

Esto significa que una mancha que aparece a los 50 no necesariamente responde a una exposición solar reciente, sino que puede ser la expresión visible de un proceso que comenzó mucho tiempo antes.

Menopausia y manchas: qué ocurre en la piel

A la acción acumulativa de la radiación UV se suman los cambios hormonales propios de esta etapa. La especialista señala que la perimenopausia y la menopausia modifican distintos procesos relacionados con la estructura y renovación de la piel.

“Durante la perimenopausia y la menopausia, la disminución de los estrógenos acelera cambios propios del envejecimiento de la piel: disminuye el colágeno, se altera la función de barrera, aumenta el estrés oxidativo y se enlentece el recambio epidérmico”.

“Como consecuencia, la melanina permanece más tiempo en la epidermis y los mecanismos que limitan o eliminan la hiperpigmentación son menos eficientes. Esto favorece que las manchas sean más persistentes, más visibles y más difíciles de tratar”, amplió la especialista.

Los cambios hormonales de la menopausia también pueden influir en la pigmentación y el envejecimiento de la piel. Foto: Pinterest.

De esta manera, el envejecimiento cutáneo y las modificaciones hormonales pueden hacer que una pigmentación que antes desaparecía con mayor facilidad se vuelva más resistente.

El error más común al tratar las manchas

Uno de los principales problemas al intentar mejorar la pigmentación es pensar que alcanza con utilizar durante algunas semanas un producto despigmentante. Según la Dra. Andrea Rey, el enfoque debería ser mucho más amplio.

La especialista sostiene que el error más frecuente es considerar la mancha como un problema aislado y no como una condición crónica con tendencia a la recurrencia.

Además, muchas personas abandonan la protección solar cuando termina el verano o cuando no perciben una exposición directa e intensa al sol. Sin embargo, la dermatóloga advierte que la radiación UVA está presente durante todo el año y que, en determinadas situaciones, también la luz visible puede favorecer la producción de melanina.

La protección solar diaria y una rutina adecuada son claves para prevenir la aparición y recurrencia de las manchas. Foto: Unsplash.

Los puntos clave para tratar la hiperpigmentación

Para conseguir resultados sostenidos, el abordaje debería contemplar:

Protector solar de amplio espectro SPF 50+ todos los días.

Alta protección frente a los rayos UVA , incluso fuera del verano.

Activos despigmentantes adecuados para el tipo de hiperpigmentación.

Cuidado de la barrera cutánea , especialmente en pieles maduras y sensibles.

Constancia: la reducción del pigmento es progresiva y no suele producirse de un día para otro.

Consulta dermatológica cuando las manchas son persistentes, recurrentes o requieren tratamientos médicos complementarios.

La especialista también remarca que otro error habitual es esperar resultados inmediatos. La velocidad de respuesta depende del tipo de mancha, su profundidad y la capacidad de renovación de la piel, un proceso que puede disminuir con el envejecimiento.

La innovación que busca actuar sobre las manchas resistentes

En este contexto, La Roche-Posay presentó Mela B3 Double Dose ($189.900), un tratamiento intensivo destinado al abordaje de manchas persistentes.

Mela B3 Double Dose de La Roche-Posay. Foto: La Roche-Posay.

Su formulación incorpora Melasyl al 1%, una molécula desarrollada por la marca que actúa sobre el proceso de producción de melanina, además de Proxylane. Según la información proporcionada por la compañía, el producto alcanzó una eficacia del 83% en la reducción de manchas de la edad.

La fórmula, de textura crema-gel, busca combinar una acción antimanchas con beneficios asociados al cuidado antiedad, como la mejora de la firmeza y suavidad de la piel, además de aportar hidratación durante 24 horas.

“Indicamos Mela B3 Double Dose específicamente en pacientes con manchas de larga data, muy marcadas o resistentes a tratamientos previos, y en pieles que además muestran signos de flacidez o pérdida de firmeza asociados, ya que el producto trabaja ambos frentes a la vez”, detalló la médica dermatóloga.

De acuerdo con la especialista, puede utilizarse como parte del abordaje de léntigos solares, hiperpigmentación postinflamatoria y melasma epidérmico o mixto, siempre teniendo en cuenta las características particulares de cada piel.

El contorno de ojos, otro foco de preocupación después de los 50

Las alteraciones del tono no se limitan al rostro. Las ojeras, las arrugas y las bolsas también pueden hacerse más visibles con el paso de los años, por lo que el contorno de ojos requiere cuidados específicos.

Para esta zona, la marca presentó Mela B3 Contorno de Ojos ($148.315), formulado con Melasyl, péptidos y cafeína. El producto apunta a mejorar el aspecto de distintos tipos de ojeras, tanto vasculares como pigmentarias, y cuenta con un aplicador de efecto frío pensado para generar una sensación descongestiva.

Mela B3 Contorno de Ojos de La Roche-Posay. Foto: La Roche-Posay.

Según la información de lanzamiento, después de un mes de uso diario se observa una reducción visible de ojeras, arrugas y bolsas, además de una mejora en la uniformidad del tono.

La prevención sigue siendo la mejor estrategia

Aunque existen cada vez más herramientas para tratar las manchas, los especialistas coinciden en que la fotoprotección continúa siendo una de las principales medidas para prevenir su aparición y evitar que vuelvan a instalarse.

A los 50 años, la piel refleja buena parte de su historia. El daño acumulado, los cambios hormonales y el proceso natural de envejecimiento pueden modificar su capacidad para recuperarse y mantener un tono uniforme.

Por eso, más que buscar una solución rápida, el objetivo es establecer una rutina constante y personalizada, con productos adecuados y seguimiento dermatológico cuando sea necesario.

La aparición de manchas, entonces, no tiene por qué entenderse como una consecuencia inevitable de la edad: la dermatología actual ofrece cada vez más alternativas para recuperar luminosidad, uniformidad y calidad de la piel madura.