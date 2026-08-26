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Bad Bunny y la emotiva historia detrás de la canción “Ojitos lindos”: una dedicatoria especial a su perra Sansa

El cantante puertorriqueño compartió la historia detrás de una de sus canciones más románticas y enterneció a sus fans.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La historia de Bad Bunny y su perrita Sansa
La historia de Bad Bunny y su perrita Sansa Foto: Redes Sociales / Vogue
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La perrita que muchos conocieron junto a Bad Bunny en el videoclip Ojitos Lindos volvió a convertirse en protagonista y por una historia muy especial. Se trata nada menos que de Sansa, la beagle del cantante puertorriqueño, que lo acompaña a cada paso que da y lo espera en casa ansiosa cada vez que vuelve de una gira.

Pero esta vez, su nombre apareció en la tapa de Vogue, posando junto a Bad Bunny en una portada muy especial: se encuentran sentados en una mesa romántica, simulando una cita con escenas similares a “La Dama y el Vagabundo”. La producción rápidamente llamó la atención de los seguidores del artista y volvió a poner a la mascota en el centro de la escena.

La historia de Bad Bunny y su perrita Sansa Foto: Redes Sociales / Vogue

En la entrevista, Benito reveló un detalle muy especial: la letra de Ojitos Lindos no está dedicado a una chica, sino a la mismísima Sansa (cuyo nombre fue inspirado en Game of Thrones), quien protagonizó el videoclip interpretando a una pequeña enfermera que lo va a visitar al hospital luego de un accidente. Además, el cantante contó que la perrita es de Capricornio, le encanta jugar con calcetines y comer plátanos. Además, aseguró que “ronca como un humano” y que “para ser un beagle, se porta muy bien”.

“Ojitos Lindos”: la historia de Sansa, la musa inspiradora de la canción más romántica de Bad Bunny

“Ojitos Lindos” forma parte del álbum Un verano sin ti, publicado en 2022, y cuenta con la participación de la agrupación colombiana Bomba Estéreo. La canción fue escrita por Bad Bunny junto con Li Saumet y Simón Mejía, integrantes de la banda. Mucho antes del estreno del videoclip (en 2023), el cantante ya había dado pistas sobre la inspiración de ese tema.

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La historia de Bad Bunny y su perrita Sansa Foto: Redes Sociales / Vogue

Sin embargo, la producción audiovisual terminó de despejar las dudas y mostró de manera explícita el vínculo entre el artista y su mascota. Allí, Benito dejó en claro que la letra no está inspirada en una mujer, sino en su perra, su mirada pura y su infinito amor para dar.

Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momento’ lindo’ nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol, su puesta”, recita el cantante puertorriqueño en su canción, imaginando los ojitos de Sansa y su compañía contra viento y marea.

“Y solo mírame con esos ojito’ lindo’, que con eso yo estoy bien y hoy he vuelto a nacer”, dice el estribillo de la romántica canción que conquistó miles de corazones alrededor del mundo.

La historia de Bad Bunny y su perrita Sansa Foto: Redes Sociales / Vogue

Por otro lado, el videoclip, de poco más de cuatro minutos, presenta primero una sucesión de encuentros románticos que no consiguen satisfacer al cantante. Después del accidente, la llegada de la perrita a visitarlo funciona como el desenlace de la historia y resignifica el mensaje de la canción.

El mensaje que dejó Bad Bunny con “Ojitos Lindos”

Con el videoclip, Bad Bunny mostró una faceta diferente de una canción que muchos habían interpretado exclusivamente desde el amor de pareja. La historia pone el foco en el vínculo afectivo y la compañía que puede brindar una mascota.

El cierre también explica por qué “Ojitos Lindos” se convirtió en una canción asociada no solo al romance, sino también al cariño hacia los animales. En el caso de Bad Bunny, la inspiración tenía cuatro patas y una colita que no para de moverse.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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