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Erdogan reafirmó que Turquía seguirá defendiendo a los palestinos ante el asedio de Israel

“Nunca abandonaremos nuestra postura hasta que quienes cometen crímenes contra la humanidad, quienes han derramado la sangre de 74.000 de nuestros hermanos y hermanas en Gaza, rindan cuentas ante la justicia”, declaró el presidente turco.

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Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: REUTERS
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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que aprovechó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para reclamar un orden mundial más justo y reafirmar el respaldo de Turquía a Palestina ante el asedio de Israel en Gaza.

“Seguiremos alzando la voz con valentía en defensa de lo que es justo y diciendo la verdad”, afirmó Erdogan el lunes, tras una reunión del Consejo de Ministros en Ankara.

Al recordar su participación en el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrado en Nueva York, el mandatario turco explicó que había presentado un marco de cinco puntos para construir un nuevo orden mundial basado en una mayor justicia, una representación más sólida, la confianza y la prosperidad.

También expuso las posiciones de Turquía sobre la situación en Gaza y Cisjordania ocupada, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en torno a Irán.

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Erdogan afirmó que el “terrorismo de Estado” de Israel en Gaza y Cisjordania ocupada continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda internacional de Ankara.

Además, criticó la ausencia del presidente palestino, Mahmud Abbas, de la Asamblea General, después de que las restricciones de visado le impidieran asistir en persona.

“Mientras criminales de guerra cuyas palabras apestan a sangre encontraban un lugar en la tribuna de la ONU para propagar sus mentiras, que el presidente Abbas no pudiera estar allí es una situación vergonzosa para la humanidad”, afirmó.

El presidente turco aseguró que su país seguirá apoyando a los palestinos y a los libaneses afectados por los conflictos.

“Nunca abandonaremos nuestra postura hasta que quienes cometen crímenes contra la humanidad, quienes han derramado la sangre de 74.000 de nuestros hermanos y hermanas en Gaza, y quienes han sembrado el terror por toda nuestra región, desde Líbano hasta Siria, rindan cuentas ante la justicia”, declaró.

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