🚨 NAZA: El documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

Un documental producido por el diario británico The Guardian y dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor ha desatado un terremoto político internacional. Titulado “NAZA”, el filme revela, a través de 24 testimonios de miembros y ex miembros del ejército y la inteligencia de Israel, el funcionamiento de un sistema automatizado que convierte la muerte de civiles palestinos en un “margen operativo aceptable”. El gobierno de Benjamín Netanyahu busca retirarles la ciudadanía a sus directores por “traición al país”.

“No son activistas extranjeros, son de adentro. Hablan el idioma, conocen el sistema y esta vez entraron a la zona más oscura: la inteligencia”, resume la película para explicar por qué se convirtió en la mayor filtración interna desde que comenzó la guerra.

Un estreno que detonó la polémica

Todo comenzó el 10 de septiembre en el Festival de Venecia, el más antiguo del mundo. “NAZA” se estrenó en competencia oficial, ganó el Premio Especial del Jurado y provocó 25 minutos de ovación. Sus firmantes ya incomodaban: Abraham y Szor ganaron el Óscar 2025 a Mejor Documental por “No Other Land”.

Los directores del documental Naza. Foto: Euronews.com

El revuelo llegó rápido a la política. El gobierno de Israel calificó la obra de “propaganda anti-israelí” y pidió quitarles la ciudadanía y todo financiamiento estatal. “Luchamos contra la incitación al antisemitismo a nivel mundial, pero cuando viene de nuestras propias filas, es sencillamente imperdonable”, sostuvo una fuente oficial.

24 voces con el rostro en sombra

El documental no se apoya en imágenes de escombros en Gaza, sino en algo más contundente: 24 testimonios de miembros y ex miembros de la inteligencia israelí, la mayoría de la unidad 8200, la élite del espionaje. Todos fueron filmados de noche, en azoteas de Tel Aviv y con el rostro en sombra, por miedo a ser identificados.

Sus relatos, descritos con una “calma escalofriante”, describen lo que ellos mismos llaman la “máquina de matar”: un sistema en tres pasos.

El primero es “el ojo total”: miles de teléfonos palestinos hackeados. Cada llamada, mensaje o movimiento alimenta una base de datos que reconstruye la vida entera de Gaza.

El segundo es “el juez artificial”. Un algoritmo llamado Lavender asigna a cada palestino un puntaje del 1 al 100. Si es alto, el sistema lo marca automáticamente como presunto miembro de Hamás. “No te vieron. No te investigaron. Te calculó una máquina”, señala el filme. Según los testimonios, 37.000 personas fueron marcadas así en los primeros meses.

El tercer paso da nombre al documental. NAZA estima, antes de atacar, cuántos civiles morirán. Un oficial hace clic sobre un techo en la pantalla y aparece al instante un número —8-15—: los muertos previstos, sin nombres y sin saber si hay bebés durmiendo adentro.

Los mismos testimonios aseguran que, al inicio de la guerra, se autorizaba matar a 15 o 20 civiles para eliminar a un militante raso, y a más de 100 si el objetivo era un comandante. La muerte civil quedaba convertida en margen operativo aceptable.

El ejército israelí niega todo. El propio Guardian admite que el anonimato protege vidas, pero debilita la prueba judicial. “NASA no es un fallo judicial. Son testimonios excepcionales, inéditos, con un nivel de detalle que ningún informe externo había tenido”, advierte.

Apoyo global y estreno gratuito

Más de 400 cineastas del mundo firmaron una carta de apoyo y la película ya se estrenó en 56 países. En noviembre, The Guardian lo liberará gratis para todo el planeta, sin límite de tiempo.

“NAZA no es solo sobre Gaza, es sobre nosotros”, plantea el filme. Si una familia deja de ser una familia y pasa a ser un puntaje del 1 al 100, y si la muerte de un niño deja de ser una tragedia para convertirse en un margen aceptable en una planilla, la pregunta ya no es solo qué pasó en Gaza. Es qué le estamos permitiendo decidir a la inteligencia artificial y quién pondrá límite a la máquina.