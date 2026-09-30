La Embajada de Israel emitió un comunicado oficial sobre el vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

La Embajada de Israel emitió un comunicado oficial sobre el vuelo de Flydubai. Foto: Reuters (Ammar Awad)

La Embajada de Israel en la Argentina condenó este miércoles lo que definió como un “intento de atentado terrorista yihadista” ocurrido a bordo de un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según el comunicado oficial difundido por la representación diplomática, el hecho involucró a uno de los pilotos de la aeronave y obligó a la intervención de pasajeros y miembros de la tripulación para evitar una catástrofe.

De acuerdo con la versión difundida por la embajada, el episodio se registró en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que había despegado desde Dubái con destino a Tel Aviv. Las autoridades israelíes consideran, sobre la base de información preliminar, que uno de los pilotos habría intentado provocar el siniestro de la aeronave con los pasajeros a bordo.

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Según el comunicado de la representación diplomática israelí, el hecho es considerado un presunto intento de atentado terrorista yihadista impulsado por uno de los pilotos de la aeronave. La denuncia sostiene que la intención habría sido provocar el impacto del avión durante el trayecto que une Emiratos Árabes Unidos con Israel.

La embajada calificó el episodio como un ataque de extrema gravedad y remarcó que las investigaciones en curso deberán determinar todos los detalles de lo ocurrido durante el vuelo.

En ese contexto, la representación diplomática israelí sostuvo que la rápida reacción de pasajeros israelíes y de integrantes de la tripulación resultó determinante para frustrar el supuesto ataque. El comunicado señala que los viajeros actuaron con “extraordinaria valentía” al colaborar para reducir al agresor, mientras que pilotos fuera de servicio que viajaban como pasajeros ayudaron a recuperar el control de la aeronave y garantizar un aterrizaje seguro.

El comunicado señala que los viajeros actuaron con “extraordinaria valentía” para reducir al agresor. Foto: Reuters (Ammar Awad)

La embajada también expresó un reconocimiento especial hacia el piloto que, según el texto oficial, fue atacado por su colega durante el incidente. “Israel expresa su reconocimiento a todos ellos y, en particular, al piloto que fue atacado por su colega, por el coraje y el profesionalismo demostrados en circunstancias de extremo peligro”, señaló el comunicado.

Para las autoridades israelíes, la intervención conjunta de pasajeros, tripulantes y pilotos con experiencia fue clave para impedir que el episodio derivara en una tragedia aérea de grandes proporciones.

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Más allá de la gravedad del incidente, el Gobierno israelí considera que el episodio posee una dimensión política y estratégica. En el comunicado, la embajada sostuvo que la agresión no solo estuvo dirigida contra ciudadanos israelíes, sino que también buscó afectar el proceso de acercamiento entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

La ruta aérea que conecta Dubái con Tel Aviv es una de las expresiones más visibles del vínculo bilateral fortalecido tras la firma de los Acuerdos de Abraham, que impulsaron la normalización de relaciones entre Israel y diversos países árabes.

La intervención conjunta fue clave para impedir que el episodio derivara en una tragedia aérea. Foto: Reuters (Ammar Awad)

“Atacar ese vínculo significa intentar socavar la confianza sobre la que se sostiene una relación que ha ampliado las posibilidades de convivencia en la región”, afirmó la representación diplomática. La embajada destacó además que cada conexión aérea contribuye a fortalecer los intercambios económicos, turísticos y culturales entre ambos países y sostuvo que acciones de este tipo buscan erosionar la confianza construida durante los últimos años.

En otro tramo del documento, Israel reiteró que enfrenta desde hace décadas amenazas vinculadas al terrorismo yihadista tanto dentro como fuera de sus fronteras y aseguró que continuará trabajando junto a sus aliados para combatir ese tipo de acciones. Asimismo, la representación diplomática afirmó que el incidente no alterará la relación estratégica desarrollada entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Israel reiteró que enfrenta desde hace décadas amenazas vinculadas al terrorismo yihadista. Foto: Reuters (Ammar Awad)

“Ningún intento de atentado quebrará la amistad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ni detendrá el camino iniciado por los Acuerdos de Abraham”, concluyó el comunicado.

Finalmente, Israel aseguró que la respuesta frente a este tipo de episodios será profundizar la cooperación bilateral y fortalecer los lazos entre ambos pueblos con el objetivo de consolidar un escenario regional basado en la paz, la estabilidad y la cooperación.