Billetes rotos, manchados o quemados: cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Tener un billete roto, manchado, perforado o parcialmente quemado puede convertirse en un problema cuando un comercio se niega a recibirlo. Sin embargo, el deterioro no significa automáticamente que el dinero haya perdido su valor.

La normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determina en qué situaciones los bancos deben reemplazar estos ejemplares y qué procedimiento corresponde seguir cuando el daño es demasiado importante.

Uno de los puntos fundamentales es que no hace falta ser cliente del banco para solicitar el cambio. Las entidades minoristas deben prestar este servicio al público general durante su horario habitual de atención.

Qué requisito debe cumplir un billete deteriorado

Los billetes rotos, perforados, sucios, descoloridos, manchados o quemados pueden ser cambiados cuando conservan más del 60% de su superficie en buen estado.

Si el ejemplar cumple esa condición, el banco debe:

Cambiarlo por otro billete de igual valor.

Acreditar el importe correspondiente en una cuenta.

Recibirlo aunque la persona no sea cliente de la entidad.

Cuando el billete se encuentra dividido en varios pedazos, los fragmentos deben pertenecer al mismo ejemplar. Por ese motivo, se recomienda guardar y presentar todas las partes disponibles, incluso las más pequeñas.

Billetes de $20.000 Foto: Sergio Giménez.

Una mancha, una rotura o una perforación, por sí solas, no eliminan el valor del billete. La clave está en la cantidad de superficie conservada y en que pueda comprobarse su autenticidad.

Qué ocurre si queda menos del 60% del billete

Si el daño supera el límite establecido, el banco puede no realizar el cambio de manera inmediata. No obstante, eso no significa que el dinero esté perdido definitivamente.

La persona debe acercarse a una entidad bancaria con todos los restos que conserve. El material será enviado al BCRA para una evaluación técnica.

El organismo analizará los fragmentos y determinará si corresponde reconocer su valor. Si el resultado es favorable, el monto aprobado será entregado al solicitante o acreditado en una cuenta.

Este procedimiento puede aplicarse a billetes que hayan sufrido daños severos por incendios, inundaciones, humedad o accidentes domésticos.

¿El banco puede exigir que la persona sea cliente?

No. Los bancos minoristas deben ofrecer el servicio de canje sin exigir una cuenta, tarjeta de crédito, caja de ahorro o cualquier otro producto financiero.

Por lo tanto, una sucursal no debería rechazar el trámite solamente porque la persona no es cliente. La obligación alcanza a los billetes argentinos deteriorados por el uso habitual o por hechos accidentales.

Atención con los billetes manchados con tinta de seguridad

No todas las manchas son consideradas iguales. Los billetes deteriorados por el uso deben diferenciarse de aquellos que presentan tintas de sistemas de seguridad, señales de adulteración o indicios de un posible origen irregular.

Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA

En esos casos, la entidad puede retener el billete para analizarlo. El banco debe entregar una constancia que identifique los ejemplares recibidos y enviarlos al organismo correspondiente para determinar si conservan su valor.

Cómo reclamar si el banco se niega a cambiarlo

Si una sucursal rechaza un billete que aparentemente cumple las condiciones, la persona puede pedir una explicación formal y realizar un reclamo ante la entidad.

Es recomendable guardar el número de gestión, comprobante o constancia entregada. Si no recibe una respuesta satisfactoria, podrá recurrir a los canales de atención y reclamos del BCRA.

Antes de ir al banco, conviene recordar estas claves:

Conservar todos los fragmentos.

Verificar si queda más del 60% del billete .

No pegarlo de una manera que dificulte su identificación.

Recordar que no es necesario ser cliente .

Solicitar una constancia si queda retenido.

Reclamar si la entidad se niega a recibirlo.

El procedimiento se aplica a billetes argentinos de curso legal. Los dólares, euros y otras monedas extranjeras deterioradas deben gestionarse por canales diferentes.