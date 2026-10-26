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De México a Uruguay: los presidentes que felicitaron a Lula da Silva tras ganar las elecciones en Brasil

Mandatarios de América Latina celebraron su victoria frente a Flávio Bolsonaro y expresaron su intención de fortalecer la cooperación regional.

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Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro
Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS
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La reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil generó una serie de reacciones internacionales luego de su victoria frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje. Los mandatarios de Paraguay, Uruguay, México, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Cuba felicitaron al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que obtuvo alrededor del 51,76% de los votos válidos y consiguió su cuarto mandato..

Qué presidentes felicitaron a Lula por su reelección en Brasil

Uno de los primeros en pronunciarse fue Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien saludó al mandatario brasileño a través de X y destacó la relación bilateral. “El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, escribió.

Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi informó que mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo por su victoria. En su publicación, lo definió como un amigo y celebró el proceso electoral brasileño.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó su respaldo al resultado. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, manifestó en sus redes sociales.

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Presidentes de Argentina y Brasil.

Por su parte, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, destacó que ambos países comparten desafíos y una historia común. Además, expresó su intención de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Santiago Peña y Lula da Silva. Foto: Reuters.
Santiago Peña y Lula da Silva

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que habló con Lula después del balotaje. En su mensaje, señaló que ambos gobiernos seguirán trabajando en una agenda de integración económica y lucha contra el crimen organizado.

Desde Perú, la presidenta Keiko Fujimori felicitó al mandatario brasileño y manifestó su voluntad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países. También hizo referencia a la cooperación para el desarrollo sostenible de la Amazonía, una región compartida por las dos naciones.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó los desafíos comunes de América Latina y la importancia del trabajo conjunto. “Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, sostuvo.

En tanto, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel calificó el resultado como una victoria histórica y expresó su intención de continuar promoviendo la integración latinoamericana y caribeña.

Lula da Silva, presidente de Brasil y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Reuters/Fredy Rodriguez
Lula da Silva, presidente de Brasil y Claudia Sheinbaum, presidenta de México Foto: Reuters

Qué implica la reelección de Lula para las relaciones de Brasil con América Latina

Los mensajes de los presidentes latinoamericanos expusieron que la integración económica, la cooperación regional y las relaciones comerciales aparecen entre las prioridades diplomáticas tras la reelección de Lula.

El caso de Paraguay y Uruguay tiene especial relevancia por su participación en el Mercosur junto con Brasil y Argentina, mientras que Chile puso el foco en la seguridad regional y Perú destacó la protección de la Amazonía.

Lula iniciará su cuarto mandato presidencial el 1° de enero de 2027, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en 2023. Las felicitaciones internacionales anticipan la continuidad del diálogo entre Brasil y sus vecinos, aunque los acuerdos concretos dependerán de las decisiones que adopten los respectivos gobiernos.

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