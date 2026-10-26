Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil: “Debe primar la unidad nacional”

El diplomático habló tras el triunfo de Lula ante Bolsonaro. Foto: Delta 90.3

Diego Ramiro Guelar pidió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que considere indultar a Jair Bolsonaro luego de su triunfo electoral. Aunque manifestó su convencimiento de que el exmandatario impulsó un golpe de Estado, sostuvo que la unidad nacional debe estar por encima de las diferencias políticas.

A través de su cuenta de Twitter, Guelar publicó un mensaje dirigido al mandatario brasileño en el que planteó la posibilidad de concederle un indulto a Bolsonaro como un gesto de unidad nacional. “En este momento de triunfo del Presidente Lula, hago votos para que considere indultar al expresidente Bolsonaro”, expresó.

El exembajador aclaró que su propuesta no implica desconocer su postura sobre la actuación política del expresidente brasileño. “Personalmente creo que Jair Bolsonaro impulsó un Golpe de Estado, pero hoy debe primar, en esa extraordinaria Nación que es Brasil, el concepto de unidad nacional”, afirmó.

De esta manera, Guelar planteó que pese a su evaluación sobre la responsabilidad de Bolsonaro, Lula debería contemplar una medida de carácter político orientada a favorecer la unidad del país.