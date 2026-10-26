La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil: qué se sabe hasta ahora

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

La reelección de Lula da Silva en Brasil sorprendió al gobierno de Javier Milei, que había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro y esperaba un triunfo del candidato opositor en el balotaje del domingo 25 de octubre. Tras conocerse el resultado, desde Casa Rosada optaron por mantener el silencio y esperar una definición del presidente argentino antes de fijar una postura oficial.

La principal reacción dentro del oficialismo argentino fue evitar declaraciones públicas sobre la victoria del mandatario brasileño. “Hay que esperar”, señalaron fuentes oficiales consultadas por TN, que indicaron que los funcionarios no anticiparían una posición hasta que Milei se pronunciara.

El resultado generó sorpresa entre sectores del Gobierno que consideraban posible una victoria de Flávio Bolsonaro. La cautela contrastó con las manifestaciones de apoyo al candidato del Partido Liberal (PL) que el Presidente había realizado durante los días previos a la elección.

Durante la jornada electoral, Milei también compartió publicaciones de terceros en sus redes sociales que cuestionaban la extensión del horario de votación y sugerían irregularidades. Se trató de denuncias políticas difundidas en medio del escrutinio sin que esas publicaciones acreditaran la existencia de fraude.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

Por qué Javier Milei apoyaba a Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas

El viernes anterior al balotaje, durante una actividad de la Fundación Faro, Milei había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro y vinculado una eventual victoria del senador con su proyecto de articulación de gobiernos de derecha en América Latina.

El Presidente sostuvo que un triunfo de su aliado brasileño permitiría avanzar en la construcción de una coalición regional de fuerzas políticas afines. Esa posición había sido expresada públicamente antes de que Lula consiguiera revertir el resultado de la primera vuelta.

La apuesta también tenía un componente económico. En una entrevista, Milei señaló que la llegada de Bolsonaro a la Presidencia de Brasil podría facilitar una agenda de mayor apertura comercial en el Mercosur.

Qué puede cambiar en la relación entre Argentina y Brasil tras la reelección de Lula

La continuidad de Lula hasta 2030 mantiene al frente de Brasil a un mandatario con diferencias políticas e ideológicas respecto de Milei. Sin embargo, la relación bilateral deberá continuar a través de los canales diplomáticos, comerciales y del Mercosur, independientemente de las posiciones expresadas durante la campaña electoral.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un mercado fundamental para sectores industriales como el automotor. Por eso, la relación entre ambos gobiernos tiene consecuencias económicas que exceden sus diferencias partidarias.

Lula da Silva habló tras la reelección. Foto: REUTERS

El resultado también deja pendiente una definición sobre la agenda de apertura comercial del Mercosur que Milei esperaba acelerar con un gobierno brasileño encabezado por Flávio Bolsonaro. La próxima instancia de atención será la posición pública que adopte el presidente argentino y las señales que emitan ambas administraciones sobre la continuidad del diálogo bilateral.